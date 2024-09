El secretario de Educación explicó por qué no logró acordar una suba salarial con los gremios universitarios

Además, Carlos Torrendell cuestionó la marcha del próximo miércoles en rechazo al eventual veto al financiamiento a las casas de altos estudios: "Parece ser política".

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, explicó por qué no logró acordar una suba salarial con los gremios universitarios y cuestionó la marcha del próximo miércoles en rechazo al eventual veto al financiamiento a las casas de altos estudios: "Parece ser política".

Torrendell calificó de "superador" el ofrecimiento de suba salarial de 5,8% adicional, sumado al 1% ya establecido para el personal docente y no docente de las Universidades Nacionales, a implementarse en octubre, que fue rechazado por los gremios.

El secretario de Educación dijo en declaraciones a Radio Rivadavia sobre la falta de acuerdo con los gremios: "Lo que uno percibe es que hay momentos en los cuales prima una cierta racionalidad de negociación y el reconocimiento del esfuerzo que se está haciendo la Argentina por salir adelante, y hay otros momentos que priman aquellos que, bueno, piensan que cuanto peor mejor, o que sólo avalan determinadas políticas si están cerca del gobierno de turno".

Torrendell aclaró: "En el tema salarial, por supuesto, hay un retraso, que es el que estamos conversando. Se hizo una propuesta de mejora, y ahí es donde uno ve, lamentablemente, una posición más política. No hay ningún escenario dramático. Lo que hay que hacer es que sigan funcionando las universidades como están hasta ahora y, por supuesto, ir mejorando los salarios gradualmente dentro de la logística del déficit cero que propone el presidente Javier Milei".

El secretario de Educación dijo sobre la postura de los gremios: "Ellos siempre piden equiparar con la inflación, que es lo que pediríamos todos. Ese es el objetivo que uno puede plantear con toda razonabilidad. Por supuesto que eso se puede ir logrando a partir de la política de emisión cero y de no tener déficit, o de una emisión razonable en función del crecimiento del producto. Por supuesto que dentro de esa lógica eso se puede ir haciendo gradualmente y ese es el objetivo que el Gobierno tiene".

Torrendell además cuestionó la marcha del próximo miércoles: "Empieza a tener visos de marcha política. Yo no lo llamaría marcha social porque eso implicaría como una representación mayor. Obviamente en la marcha anterior, y el Presidente lo dijo en su momento, hay una causa noble que es la educación pública, una causa que para todos los argentinos es absolutamente clave, sin duda, forma parte de nuestra identidad nacional, eso está clarísimo. Pero lamentablemente, como he dicho otras veces, lo que sucede es que detrás de esa noble causa, insisto, como diría el Presidente, están los que usando esa noble causa no quieren a la universidad, pero sí le sirve para sus fines".

El secretario de Educación además cuestionó las declaraciones del rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, que en declaraciones a Radio Mitre salió a hacerle fuertes advertencias, a Milei ante el eventual veto a la ley de financiamiento universitario, al plantear que en ese caso "se hipotecaría el futuro de los jóvenes" y que "sería un error del Gobierno".

Torrendell dijo: "Me sorprende porque Ricardo Gelpi es una persona de trayectoria dentro del ámbito científico y universitario. He tenido un diálogo con él muy afable durante todos estos meses y continuó, yo no creo realmente que piense así".