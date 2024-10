Daniel Day-Lewis vuelve del retiro para protagonizar una película dirigida por su hijo

Algo más de siete años después de anunciar su retiro, el interprete británico de 67 años ha decidido regresar a la actuación para protagonizar "Anemone", película dirigida por su propio hijo, Ronan Day-Lewis, en su debut como realizador cinematográfico.

Padre e hijo firman además el guión de esta producción de Focus Features y Plan B ya en rodaje que según su sinopsis oficial "explora las intrincadas relaciones entre padres, hijos y hermanos y la dinámica de los lazos familiares".

Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley y Safia Oakley-Green completan el reparto principal de 'Anemone', película que será distribuida fuera de Estados Unidos por Universal Pictures en nombre de Focus Features.

En su equipo técnico destacan los nombres de Ben Fordesman ('Sangre en los labios') como director de fotografía, Jane Petrie ('The Crown') como diseñadora de vestuario o Chris Oddy ('La zona de interés') como diseñador de producción.

Ronan Day-Lewis, de 26 años, es un consumado pintor y cineasta en ciernes cuyo trabajo se ha exhibido ampliamente en los Estados Unidos. Su primera exposición individual internacional se inaugura este 2 de octubre en Hong Kong, y próximamente inaugurará otras exposiciones en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles.

Recordemos que (hasta ahora) la última película de Daniel Day-Lewis es 'El hilo invisible', de un Paul Thomas Anderson con quien también trabajó diez años en 'There Will Be Blood (Pozos de ambición)'. No obstante el actor se prodigaba poco incluso estando "en activo", siendo que de hecho entre las dos mencionadas películas tan sólo hizo otras dos: 'Nine' en 2009 y 'Lincoln' en 2012.