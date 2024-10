Arturo Vidal disparó contra Gareca tras quedar excluido de la convocatoria de Chile

El volante trasandino no fue tenido en cuenta por el DT argentino para los partidos de Eliminatorias.

Arturo Vidal, uno de los referentes históricos de la Selección de Chile, estalló contra el entrenador Ricardo Gareca luego de ser nuevamente excluido de la convocatoria para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Colombia.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, el volante de Colo Colo cuestionó duramente la decisión del técnico argentino de no contar con jugadores de mayor experiencia para estos compromisos clave.

"Hay un entrenador con un proceso, pero no podés enfrentar a Brasil con cualquier jugador, te estás arriesgando a quedar afuera de otro Mundial. No podés enfrentar a Brasil sin jugadores grandes. Eso molesta y no lo dicen. Esperan que yo hable en el Twitter o en el Instagram", lanzó Vidal, de 37 años, claramente molesto por su ausencia.

El mediocampista también apuntó hacia la prensa chilena, exigiendo que se pronuncien sobre la situación de la selección. "Me gustaría que los periodistas se jugaran. ¿Por qué algunos no dicen la verdad o no dicen qué está pasando con la selección? Eso me gustaría preguntarles. ¿Por qué esperan que yo lo diga?", añadió con dureza.

Además, Vidal reveló que no ha tenido casi comunicación con Gareca desde que asumió el cargo al frente de la Roja. "En ningún momento hubo una comunicación. Solo hablé con Gareca una vez, cuando recién empezaba su ciclo. ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición, que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil o los mismos partidos que yo? No hay", afirmó contundente.

La Selección de Chile atraviesa un momento complicado en las Eliminatorias Sudamericanas, donde marcha penúltima con apenas cinco puntos. La lista de convocados para esta doble fecha está compuesta principalmente por jugadores jóvenes, siendo Eduardo Vargas, delantero del Atlético Mineiro, el único referente de la vieja guardia. Alexis Sánchez, otro habitual convocado, quedó fuera de la nómina por lesión.

Vidal cerró su descargo con un mensaje hacia el cuerpo técnico, advirtiendo que "no ve un rumbo en la Selección" y solicitando a Gareca "saber en qué momento proyectar nuevos jugadores y no tirar a la basura estas clasificatorias".

Chile buscará recuperarse tras las derrotas sufridas ante Argentina y Bolivia en septiembre, con la difícil tarea de enfrentar a Brasil y Colombia en esta doble fecha clave para sus aspiraciones de clasificación al Mundial 2026.