Lali salió en defensa de Pampita y en contra de Roberto García Moritán: "Hay que engañar a semejante minón"

La cantante se refirió a la separación de Pampita con Roberto García Moritán donde acusan al político de haberle sido infiel a la modelo.

En este contexto, en una entrevista con La Negra Pop (Radio Pop), la cantante salió en defensa de la madre de Anita y apuntó en contra del funcionario: "Hay que tener huevos para engañar a semejante minón. Pampita estamos con vos en todas. Yo la amo y la voy a defender".

"Ella dijo que quería tijeretear con vos", salió rápidamente a acotar Martín Rechimuzzi en relación a la reciente declaración de Carolina Ardohain donde le consultaron con qué mujer estaría de manera íntima en caso de que le gustaran, a lo que hizo mención de la actriz.

Por esa razón, Lali concluyó mientras dejaba en claro que se sentía halagada: "No, es súper heterosexual tengo entendido y el dijeron ’si tuvieras que elegir una mujer, ’Lali’. Yo encantada".

En Poco Correctos (El Trece), la abogada Ana Rosenfeld detalló: “Por lo pronto, soy Team Pampita, así que todo lo que vaya a decir lo digo funcionalmente al deseo de que ella esté bien protegida, y obviamente sane esta situación que está viviendo en este momento”. Y agregó: “Yo entiendo que lo que está haciendo Caro, al mostrar los WhatsApps que muestra y demás, no lo hace por un tema jurídico, sino que lo hace fundamentalmente por un tema de quién es ella, la figura que representa".

Y continuó su defensa a la modelo: “Lo que nos da al público, con su sonrisa, con su familia y demás, y ella quiere decir ’discúlpeme, si acá hay algo turbio no salió de mi lado’”.

En cuanto a materia legal, Ana soltó: “Con la cuota alimentaria, fundamentalmente, los dos progenitores, en principio, tienen que ir de manera conjunta o compartir lo que es el pago de la misma. O, depende quién gana más, a lo mejor el juez determina un porcentaje extra para quien tiene mayores o mejores ingresos. Pero, en líneas generales, la cuota alimentaria es soportada por el papá, por dignidad”.

"Con un acuerdo prenupcial, que no sabemos si lo tienen firmado o no, imagino que sí, se dan la mano, dividen lo que hicieron juntos desde que están casados y fin de la historia. Después corre por otra vía de la hija en común", consultó El Pollo Álvarez. Y respondió: “Si hay convenio de separación de bienes, cada uno administra el producido de su propio trabajo".

“Si hay algún tipo de confusión patrimonial, en cuanto a que hay cosas que son de índole ganancial, eso correrá la suerte de lo que se llama separación o liquidación de bienes.”, agregó. Luego, Estefi Berardi le consultó: “¿Vos creés que Moritán utilizó la figura pública de Pampita para lograr su objetivo político?".

"Yo no te podría decir que él se casó por interés o por salir de alguna manera a la política, porque no me consta, lo único que te puedo decir es que Caro de verdad estaba enamorada, de verdad sintió que iba a formar una pareja con Moritán”, respondió.

Finalmente, Ana Rosenfeld cerró el tema del divorcio entre Pampita y Roberto García Moritán: “Yo creo que va a ser sencillo y confidencial. Primero que nada el divorcio hoy es exprés, sale o sale”.