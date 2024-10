Sergio Massa y Guillermo Moreno se mostraron juntos en la marcha universitaria

Los dirigentes del peronismo se abrazaron y corearon al ritmo de las consignas partidarias; también se vio al exministro de Economía cantando “vamos a volver”.

A pesar de pasadas chicanas y diferencias, Sergio Massa y Guillermo Moreno aparecieron juntos este miércoles en la marcha universitaria, en un fraternal abrazo y saltando al ritmo de un cántico que decía: “Traigan al gorila de Milei”. Su acercamiento ocurre en la reaparición en el ojo público del exministro de Economía, a quien también se lo vio entonando una clásica consigna. “Vamos a volver”, decía junto a otros manifestantes.

El excandidato presidencial marchó en la columna del Frente Renovador, el partido político que integra Unión por la Patria en el Congreso. Antes, había tuiteado a favor de la educación pública. “Por un país que tenga a los hijos e hijas de los laburantes estudiando en las universidades. Proteger la universidad es cuidar el sueño de millones de jóvenes y el futuro del país”, escribió.

En los videos que se difundieron en redes sociales, se ve cómo Massa y Moreno se encuentran abrazados en medio de un grupo de manifestantes, que saltaban y coreaban al grito de varias canciones. En medio de la euforia, el exministro le dijo algo al oído exsecretario de Comercio, para luego colocar la mano en su cabeza y reírse. Ahí fue cuando Moreno comenzó a saltar y corear junto a los manifestantes. “Traigan al gorila de Milei para que vea, este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Evita y Perón”, cantaron, a lo que rápidamente se sumó Massa. El intercambio terminó con un abrazo y una palmada de Moreno en la mejilla del exfuncionario. El encuentro entre dirigentes opuestos dentro del peronismo -y que compitieron en las presidenciales de 2023- trajo sorpresa y llamó la atención de las redes sociales, donde no tardó en viralizarse.

Más tarde, en declaraciones radiales, Moreno habló sobre el encuentro entre risas: “Me lo crucé a Massa, me vino a saludar. Empezamos a cantar juntos ‘traigan al gorila de Milei’, toda la muchachada cuando lo vio empezó a cantar la consigna”. “Me encontré con Wado [de Pedro] también y con cientos de miles de compañeros. La verdad que estaba muy entusiasmado porque, como el palco estaba mirando para el Congreso y nosotros quedamos mirando para la 9 de julio, no pudimos pasar del otro lado. Hubo dos actos”, comentó en Radio10, y no perdió la oportunidad, además, de apuntar contra el Gobierno: “Es un momento de retirada del Gobierno. Le va mal en el mundo, con el capital, con los trabajadores, con los jubilados, con los estudiantes. El acto que hicieron el sábado fue muy menor, no lo deberían haber hecho. Que el Presidente junte tres mil, cuatro mil personas, no tiene sentido”.

Más allá del intercambio, también se lo vio a Massa coreando un particular cántico que parecía insinuar la vuelta del peronismo al poder en un futuro. En medio de militantes del Frente Renovador, apareció tomando mate y cantando “vamos a volver”, mientras abrazaba a los manifestantes. El dirigente ya había ido a la marcha universitaria que ocurrió en abril en forma de apoyo a su hija, que asistió a la Universidad Nacional de San Martín. Este miércoles también la acompañó en el reclamo.