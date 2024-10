La oposición solicitará una sesión el 9 de octubre para revertir el veto de Milei a los fondos universitarios

Tras la confirmación del veto por parte del Presidente, la UCR y otros bloques opositores aceleraron las negociaciones para llevar el debate al recinto. La postura del PRO sigue siendo incierta.

La oposición en el Congreso de la Nación está lista para actuar ante el veto del Gobierno a la ley de presupuestos universitarios. Están a la espera de que se publique oficialmente el veto para presentar un pedido de sesión especial el miércoles 9 de octubre. La situación es delicada, ya que los números son muy ajustados tanto para quienes buscan respaldar el veto como para quienes intentan insistir con la ley.

Inicialmente, la sesión estaba programada para la semana del 16, debido a que varios legisladores tenían viajes planeados. Sin embargo, la confirmación del veto por parte de Javier Milei ha acelerado las negociaciones, y todos los diputados estarán presentes la semana próxima para el debate.

Un diputado que votará en contra del veto comentó: “Están en una encerrona. Hoy llamaron a marchar Lilita Carrió, Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro, Juan Grabois, Martín Lousteau, Myriam Bregman, la CGT, la CTA... No hay grietas desde el punto de vista político. Si lo vetan, la posibilidad de que pierdan es cierta”.

A diferencia de la situación con el veto a la movilidad jubilatoria, esta vez todos en la Cámara de Diputados son conscientes de que el grupo de los “87 héroes” se está desmoronando. La participación del diputado larretista Álvaro González y la senadora Guadalupe Tagliaferri en la movilización de ayer evidencia este cambio, al igual que las dudas expresadas por otros miembros del PRO, especialmente de las provincias.

Fuentes revelaron que los cinco radicales que respaldaron el veto a la movilidad jubilatoria no firmarán el nuevo pedido, y al menos dos se ausentará para no asociarse al Gobierno en este asunto.

Dentro del PRO, coexisten dos posturas: una que busca mantener el veto y otra que planea sumar ausentes en la sesión. “Estuvimos hablando con algunos y no están de acuerdo con acompañar el veto. Esto no significa que voten en contra, pero podrían ausentarse para facilitar los dos tercios necesarios”, explicó una diputada radical encargada de contar los votos. Cristian Ritondo, jefe del bloque, indicó que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Por otro lado, quienes apoyan el veto argumentan que el contexto ha cambiado. “Todo dependerá de cómo reaccione el Gobierno. El error de la Casa Rosada fue abordar la cuestión salarial de manera inapropiada, lo que complicó la situación”, comentaron desde este sector.

La insistencia de la oposición se ve favorecida por el hecho de que muchos diputados son profesores universitarios, lo que hace más difícil ignorar el descontento en sus instituciones. En abril, realizaron una marcha hacia la Plaza de Mayo y, más recientemente, hacia el Congreso.

Estas dinámicas están generando dudas entre algunos de los radicales que apoyaron el veto a la ley de movilidad jubilatoria. “Hay dos que no están tan seguros de seguir en esa posición”, señaló un legislador del bloque que lidera Rodrigo de Loredo.

La asistencia o ausencia en estas votaciones es crucial, ya que se requieren dos tercios de los presentes para insistir con la ley. Cuantos menos diputados haya en el recinto, más accesible será alcanzar ese número.

El bloque de diputados radicales que apoya la medida se mantendrá firme, junto a Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la izquierda. Además, el bloque de Innovación Federal ha anunciado que sus ocho diputados apoyarán la insistencia, a pesar de haber respaldado el veto en la cuestión jubilatoria.

Por su parte, quienes defienden el veto incluirán a PRO, La Libertad Avanza, el bloque Independencia (peronistas tucumanos), el MID y Producción y Trabajo, y se espera que los radicales que se opusieron a la ley de movilidad jubilatoria se alineen con este grupo.