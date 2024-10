"Si se quiere evitar que la plata de las universidades se use para financiar la política, hay que auditarla"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves, tras la multitudinaria marcha que tuvo lugar en todo el país en contra del desfinanciamiento universitario.

En su columna de este jueves que se emite para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados se refirió a la multitudinaria marcha contra el desfinanciamiento universitario que se realizó ayer en todos los puntos del país.

El especialista se preguntó en el inicio de su análisis "¿de cuánta plata se está discutiendo? ¿Cuánto gana un profesor? Dicen que 1.200.000 mil pesos brutos. No es tanto, un camionero o un bancario gana más. A esta altura, una manifestación de esta magnitud en todo el país me parece perfecto para defender la universidad, pero sabiendo que a veces el dinero que se les dio, sirvió para financiar la política.

"Si se quiere evitar que esa plata se use para financiar la política, hay que auditarla para ver qué hacen. Yo te doy 50 millones de dólares, pero te pongo una auditoria. ¿Por qué no vas a aceptarla? Quiero saber para qué vas a usarla. No es tan difícil, no es tan complicado y si se recibe dinero del Estado deberían aceptarlo", deslizó.

Destacó además que en el Gobierno Nacional "todo apunta a tratar de bajar la inflación. Entonces tienen que ponerle un límite a todo. Aparte de bajar los aranceles de la importación y de tener el dólar quieto, ayer se tomó una decisión: el límite para que suban las tarifas de ahora en adelante es el 2,7%. Agua, luz, gas. ¿Por qué? Porque quieren llevar la inflación a que empiece con 2. Bajar la inflación es la bandera más clara que pudieron mostrar"

Finalmente consideró que los salarios "quedaron atrasados. No todos, pero si algunos. Los empleados en blancos con respecto a la inflación de todo el año están perdiendo el 7% promedio. Los que no están registrados y los estatales perdieron más".