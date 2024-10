Una joven argentina que vive en Nueva Zelanda reveló cuánto gana trabajando como ayudante de cocina

Ailu, quien emigró junto a su pareja Lea, dejó el país para vivir la experiencia de trabajar en el exterior.

Una joven argentina que vive en Nueva Zelanda generó una ola de reacciones en las redes sociales por revelar cuánto gana trabajando como ayudante de cocina. Ailu, quien emigró junto a su pareja Lea, dejó el país para vivir la experiencia de trabajar en el exterior.

Juntos utilizan su cuenta de TikTok con el usuario @sinturbulencias para compartir sus experiencias laborales y cotidianas en el exterior. Muestran el trabajo y lo que ganan en distintos lugares del mundo, países de Europa, de Oceanía y más.

Según el material publicado en la red social, Ailu explicó: “Empecé en la cocina de una cafetería preparando muffins, tortas, tartas y mucho más”. Además, aseguró que en su caso no era necesario tener experiencia previa. “Con un inglés básico, siempre y cuando puedas entender las recetas, alcanzaba”, afirmó la joven en el video.

La remuneración de la argentina, por hora, asciende a 25 dólares neozelandeses (NZD), lo que equivale aproximadamente a 15,5 dólares estadounidenses (USD). En una jornada, puede ganar hasta 131 NZD (poco más de 80 USD), aseguró en el video. El monto sería equivalente a uno 77.600 pesos argentinos.

#visados #nz #newzealand #visadeestudiante #whv #working #cuantogano #ahorro ♬ sonido original - sinturbulencias @sinturbulencias ¿CUÁNTO GANO COMO AYUDANTE DE COCINA EN NUEVA ZELANDA? La pregunta que más se repite cuando hablamos de trabajos en otros países! Empecé a trabajar como ayudando de cocina en una cafetería en Auckland. El rubro gastronómico siempre es muy solicitado, así que si les gusta cocinas y sobre todo si tienen experiencia, es casi trabajo asegurado!! Lo bueno de este lugar es que no hacía falta tener experiencia, solo necesitabas ganas de aprender y un nivel básico de inglés que alcance para entender las recetas! Lo malo?? Entro a trabajar a las 6am y no queda tan cerca de la casa donde vivimos!! Qué les parece el salario? Les gustaría trabajar en cocina?? #workingholidayvisa

El alcance económico de su trabajo le permite ingresar hasta 400 USD en cinco días. Ailu detalló que solo trabaja 30 horas semanales y sugiere que se podría buscar empleo adicional para seguir ahorrando. “Tranquilamente podrías buscar un segundo empleo o alguna changa extra para seguir ahorrando. ¿Qué les parece?”, cerró.

El video logró un alto impacto, acumulando más de 25.000 reproducciones y casi mil ‘me gusta’. Los comentarios en la publicación también reflejan diversas opiniones de los usuarios de la red social.

La cifra que Ailu reveló fue motivo de debate, así como también las horas de trabajo. “Creo que es importante aclarar cuales son las visas que te permiten trabajar 30 horas. Las de estudiante son máximo 20 y muchas veces no te dan el total”, aseguró un usuario en los comentarios.

En cuanto al monto que gana, dos comentarios sentenciaron que no les pareció mucha plata: “Es muy poco dinero” y “Muy poquito”. Mientras que otro fue más profundo: “Yo me pregunto, si tenes visa de trabajo, y buen control del idioma, ¿no pensaron en aplicar a trabajos calificados? Tipo administrativos, contables etc. Si estos trabajos pagan bien, uno formal más”.

Mientras que, otra persona, comentó: “Me gusta, pero dime cuánto gastas entre vivienda, servicios y lo básico para vivir allá. Fuera de los impuestos eso es otro asunto variable según tu ingreso”.