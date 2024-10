Albon salió a bancar a Colapinto y lo posicionó para llegar a Sauber en 2025

El piloto tailandés se refirió al asiento disponible que presenta la escudería adquirida por Audi para la temporada próxima.

Los días de Franco Colapinto en la órbita de la Fórmula 1 avanzan, y cada vez son más las voces que piden una oportunidad para el talentoso piloto argentino en 2025.

A los deseos de James Vowles, jefe de equipo de Williams, se sumó el respaldo de su compañero Alex Albon, quien lo postuló para el asiento libre en Sauber/Audi de cara a la próxima temporada.

En una entrevista con Motorsport, Albon fue consultado sobre la posibilidad de que el brasileño Gabriel Bortoleto, campeón de la F3 y actual líder del campeonato de F2, ocupe ese codiciado asiento, que también tiene al experimentado Valtteri Bottas en competencia. Sin embargo, el tailandés no dudó en incluir a Colapinto en la conversación: "No lo sé, creo que va a estar apretado. No creo que haya una respuesta obvia y creo que incluso Franco también va a entrar en la mezcla".

Albon destacó las cualidades de Colapinto, resaltando su velocidad y calma al volante: "Es muy rápido, muy relajado como piloto también. Creo que para él fue natural entrar en la categoría. Algunos pilotos están bastante tensos y un poco nerviosos. Él no parece sentirse así. Ha llegado y enseguida ha sido rápido, y en circuitos muy difíciles".

La situación de Colapinto rumbo a la temporada 2025

Si bien los deseos de Williams de mantener a Colapinto en la F1 no se han concretado aún, el equipo está trabajando activamente para que el argentino tenga su oportunidad en la categoría. Williams está en negociaciones con Sauber/Audi para ceder a Colapinto a préstamo por las próximas dos temporadas, lo que le permitiría sumar experiencia y mantener rodaje en la F1.

"Para ser transparente, estamos en conversaciones para ver si Sauber/Audi es una ruta para él, donde podría estar en la parrilla con ellos por dos años", comentó James Vowles al Wall Street Journal.

En caso de que esta opción no se materialice, Williams tiene un plan alternativo: mantener a Colapinto como piloto de reserva, detrás de Alex Albon y Carlos Sainz, y permitirle participar en un programa de testeo con autos de generación anterior. "Lo que haríamos es usar un auto de dos años, que en realidad tiene más o menos la misma especificación que el que tenemos ahora, y él estaría manejando eso durante miles y miles de kilómetros para mantenerse en buena forma", explicó Vowles, quien destacó la importancia de que Franco siga desarrollándose como piloto en el simulador y en pruebas de autos futuros.

Mientras tanto, las especulaciones sobre el futuro de Colapinto en la F1 crecen, y su nombre suena cada vez más fuerte como una promesa que podría dar el salto a la máxima categoría en 2025.