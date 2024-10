Abigail, la joven arquera santiagueña que lleva sus ilusiones a River Plate

La jovencita de 13 años viajará a realizar una prueba en el club de Núñez.

Con tan solo 13 años, Abigail Tevez cumplirá uno de sus sueños, probarse en el Club Atlético River Plate.

La joven arquera santiagueña expresó sus sensaciones en diálogo con Noticiero 7, “fue una emoción muy grande, soy hincha de River”, comenzó diciendo Abigail sobre el momento en el que recibió el llamado.

“Empecé jugando en el barrio con los chicos, después mi papá me llevó a la cancha, el era arquero y a mi también me gustaba. Hasta que un día acompañando a los entrenamientos a mi hermano, le pedí a mi papá que me anote como arquera porque yo también quería entrenar y lo vengo haciendo hasta hoy”, agregó.

Su mamá también se mostró emocionada por el momento que le toca vivir a su hija, “todavía no caemos, pero aquí estamos como siempre para apoyarla en todo. Espero que alguien se pueda solidarizar y ayudarnos para que ella pueda cumplir su sueño”.

Para colaborar con el viaje de Abigail se puede hacerlo a través del siguiente alias: rominatevez.5 o al número 3855899659.