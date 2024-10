Fernández promocionó su Parque Industrial en la feria "Somos Industria de Costa Salguero"

El evento se desarrolló en la provincia de Buenos Aires.

Una vez más la ciudad de Fernández dijo presente en la feria Somos Industria, el gran evento de industrias y parques que se desarrolló a lo largo de dos días en el Centro Costa Salguero de la provincia de Buenos Aires y que es organizado por UIPBA, con toda su fuerza productiva y RedPARQUES, pionera en el impulso de los parques industriales argentinos, junto a ADIBA, APIA y FAPI.

El intendente de la ciudad Cabecera del departamento Robles Dr. Víctor Araujo, junto al Director de Producción Municipal Miguel Ángel Aciar, encabezaron la comitiva que representó a la ciudad Capital del Agro en la promoción de su Parque Industrial.

El intendente de Fernández se refirió a la participación de este municipio del interior Santiagueño en el evento y sostuvo que "Tenemos ciertos beneficios de estar en una zona muy productiva. Fernández es la Capital del Agro, de muchísima producción principalmente de frutas y hortalizas; tenemos mucha producción de cebolla, sandía, alfalfa y algodón, entre otros cultivos.

Araujo detalló lo puntos más sobresalientes de la carta de presentación del Parque Industrial y dijo que "Los beneficios de nuestro parque industrial es que concedemos nuestra parcela en forma gratuita contra la presentación del proyecto una vez que es aprobado. Las parcelas van desde media hectárea, a un numero mayor de acuerdo a la envergadura del proyecto, pero por estar insertos en la provincia de Santiago del Estero, también nos cabe los beneficios de la ley de promoción industrial, lo que significa reintegro del 30% de lo invertido; exención impositiva por 15 años y amortización de determinadas tasas para reinversión. Es decir Santiago del estero tiene muchísimos beneficios a la hora de hacer inversiones y en este caso se suma nuestra ciudad de Fernández, tratando de posicionarnos y visibilizar nuestra zona".

"Nos ubicamos prácticamente en el centro de la provincia, es una de las zonas de mayor densidad demográfica, estamos a 40 minutos de la Capital que es el principal centro urbano de la provincia, a la vera de la ruta nacional Nº 34. Naturalmente las inversiones podrían ser atraídas por el lado de la producción, es decir de algún derivado de la materia prima que se produce en la zona, que es abundante y que muchas veces no se cosecha porque son materias primas que no tienen un valor establecido en el mercado, sino que dependen mucho de la oferta y la demanda en el momento de la cosecha, eso hace que por un lado signifique mucha incertidumbre o perdida para un productor, pero mirando el lado positivo significa mucha materia prima que se produce y al no tener precio no se vende, pero sirve para la industrialización de subproductos de esas materias primas", precisó el jefe comunal.

Araujo, añadió que "Esto no es excluyente de otras inversiones, como podría ser el sector metalúrgico, al ser una zona muy agrícola donde se utiliza o consume mucha maquinaria.

Actualmente en el Parque Industrial Fernández cuenta con una Fábrica de baterías, una estación experimental del INTA; se está construyendo un Centro de Acopio Transitorio (CAT) de "Campo Limpio" junto a la firma Roberto Chelala y están próximos a iniciar la construcción la firma Roberto Gauss S.A que es de Entre Ríos, y una empresa local que es la firma Ardisone.