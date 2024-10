Fuertes declaraciones de Pep Guardiola: de las críticas a la FIFA a las dudas sobre su futuro en Manchester City

El entrenador de los Citizens habló en conferencia de prensa y disparó duro contra el ente madre del fútbol mundial.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, volvió a generar controversia con sus recientes declaraciones, en las que criticó el apretado calendario del fútbol internacional y expresó dudas sobre su continuidad en el club inglés. Durante una conferencia de prensa, el técnico español disparó contra la FIFA, en particular sobre el Mundial de Clubes, y se refirió al juicio que afronta su equipo por infracciones financieras, sin asegurar si seguirá al mando del plantel en el futuro.

Cuando se le consultó sobre su permanencia en el Manchester City, Guardiola dejó la puerta abierta a distintas posibilidades: “No hablaré sobre ello, lo que tenga que pasar pasará”, afirmó, manteniendo en suspenso su futuro. Además, el español fue contundente sobre las acusaciones que enfrenta el club por irregularidades financieras: “Soy parte del club. La mejor manera que tengo de defenderlo es ganando partidos... Confío en el propietario, en el presidente y en toda la gente con la que he trabajado aquí durante tantos años”.

Guardiola también aprovechó la oportunidad para arremeter contra la FIFA por las exigencias del calendario y la expectativa de que los equipos participantes en el Mundial de Clubes utilicen a sus máximas estrellas. "¿Cuáles son los mejores jugadores? Quizá la FIFA necesita decirme qué jugadores cree que son mejores. No lo entiendo", comentó, ironizando sobre las exigencias de la organización. Además, expresó su preocupación por el estado físico y mental de sus jugadores de cara a la competición: "Quizá los mejores jugadores para la FIFA lleguen en muy malas condiciones... y entonces tendremos que poner a otros jugadores”.

Guardiola se unió así a la postura de otros entrenadores como Jürgen Klopp y Carlo Ancelotti, quienes también han cuestionado el sobrecargado calendario internacional. La FIFA, por su parte, planea abrir una nueva ventana de transferencias entre el 1 de junio y el 10 de julio de 2025, para compensar a los clubes afectados por el Mundial de Clubes, que se celebrará del 15 de junio al 13 de julio.

A pesar de los rumores sobre una posible salida, los fanáticos del Manchester City han mostrado su apoyo incondicional a Guardiola. Un grupo de hinchas organizó una colecta para desplegar una bandera en su honor, pidiéndole que continúe en el club. En respuesta, el técnico manifestó su gratitud: "Que me traigan la factura, que ya lo pago yo. No quiero que se gasten dinero en eso. Les estoy agradecido, he sentido su cariño desde el momento en el que llegué”.

Mientras tanto, el Manchester City sigue enfocado en sus compromisos deportivos. Después de vencer al Bratislava por 4-0 en la UEFA Champions League, el equipo enfrentará al Fulham en la Premier League el próximo sábado a las 11. La incertidumbre sobre el futuro de Guardiola, sin embargo, sigue siendo un tema de conversación entre los hinchas y la prensa.