Pablo Martel palpita la final de Sarmiento: “Hay que jugar con el corazón caliente y la mente fría”

El entrenador del Profe habló en la previa de la final ante Central Norte, en donde buscará el ascenso a la Primera Nacional.

De cara a la final del Torneo Federal A, donde Sarmiento enfrentará a Central Norte de Salta el próximo domingo a las 18:15, el entrenador Pablo Martel habló sobre sus expectativas y cómo afronta el decisivo partido que puede llevar a su equipo al ansiado ascenso a la Primera Nacional.

“En este tipo de definiciones existe un poco de todo. Como entrenador, se deben gestionar muchas cosas, entre ellas la ansiedad. Tengo que estar tranquilo para que los jugadores absorban eso. Todos tenemos ganas y estamos esperando el partido del domingo”, expresó Martel, subrayando la importancia de mantener la calma en estos momentos cruciales.

Martel reconoció la fortaleza de Central Norte, pero también destacó que conoce sus debilidades: “Es un buen equipo, con una identidad definida y muy trabajado, pero también tiene sus debilidades. Será un partido duro, difícil. No me imagino un Central Norte arriesgando desde el primer minuto. Tenemos que entender que el partido dura 90 minutos; hay que estar atentos en todas las facetas en las que son fuertes y nosotros no bajar la intensidad y el nivel de los últimos partidos”.

El técnico de Sarmiento hizo hincapié en la importancia de minimizar los errores y manejar la parte emocional en este tipo de encuentros: “En una final, lo más importante es bajar el margen de error, hay que ser efectivos en ataque y la parte emocional juega un papel importante. En las finales poco se analiza el juego, se ve el resultado. Nosotros tenemos que empezar a ganar el partido desde la previa, con la concentración y el descanso, potenciando lo bueno. Hay que jugar con el corazón caliente y la mente fría”.

Te recomendamos: Nadie quiere perderse la final: los hinchas de Sarmiento siguen comprando sus entradas para “copar” Catamarca

Finalmente, Martel destacó el rol clave de la hinchada de Sarmiento: “El apoyo de la gente es impresionante. Quizás el Profe no tiene la afluencia de otros equipos de la categoría, pero su hincha es muy noble, seguidor, fanático. Lo mejor sería coronarlo con el ascenso para ellos”.

La final promete ser un duelo intenso, con ambos equipos buscando imponer su juego desde el primer minuto y Martel confía en que Sarmiento podrá aprovechar sus fortalezas para alcanzar el tan ansiado ascenso.