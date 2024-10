Nicole Neumann habló sobre su reencuentro con Pampita tras la separación de Roberto García Moritán

La modelo compartió cómo vio a Carolina Ardohain luego de la ruptura. "Siempre es feo cuando alguien la pasa mal”, expresó.

A casi dos semanas de la separación entre Pampita y Roberto García Moritán, Nicole Neumann contó que tuvo una charla con la modelo tras enterarse la noticia. La jurado de Los 8 escalones (eltrece) grabó junto a la modelo uno de los programas y aprovechó para hablar del triste presente que atraviesa su compañera.

En diálogo con LAM (América), la exesposa de Fabián Cubero aseguró: “Yo no me meto en vidas ajenas, pero la vi bien, profesional, haciendo su trabajo”. El movilero le preguntó si notó alguna similitud entre la separación de la actriz y el político con la suya y lanzó una respuesta contundente.

“No, cada pareja es un mundo, cada separación también. No encontré nada en común. Siempre es feo cuando alguien la pasa mal, más si es por un tema familiar y cosas que duelen”, dijo Nicole.

A pesar de haber compartido la grabación con Carolina Ardohain, comentó que no pudo hablar con ella. “Nos vimos ya para empezar a grabar directo. Terminamos y yo me fui corriendo a casa para alimentar a mi nene”, explicó.

A pesar de dar algunos detalle de su encuentro con Pampita, agregó: “De verdad que no me meto, no sé la interna”.