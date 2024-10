Ley de Financiamiento Universitario: “Con lo que hay, podríamos aumentar 10% a los docentes”

Carlos Torrendell, secretario de Educación, justificó el veto presidencial, apuntó contra el manejo de fondos, afirmó que los recursos deben ser redistribuidos y advirtió que el presupuesto 2025 para Educación Superior "ya es insuficiente".

Tras la masiva masiva marcha que se realizó el miércoles en todo el país, y luego del veto presidencial a la Ley de financiamiento universitario, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, apuntó contra la administración de los recursos que manejan las instituciones educativas, y aseguró que deben invertirse los recursos de otra manera.

En ese contexto, aseguró que hay muchos alumnos universitarios de los que no se tienen registros, y subrayó que los aumentos salariales no pueden hacerse “bajo la base anterior de imprimir billetes o tomar deuda”. “Estoy muy convencido que en un análisis serio, como mínimo hoy, con lo que hay, podríamos aumentar 10% a los docentes”, afirmó.

Durante una entrevista en Radio Mitre, el funcionario habló de un “dato terrible: de nuestros 100% de alumnos de las universidades nacionales, el 40% está registrado que cursan dos materias o más; el 20%, una materia o menos; y casi 40% no tenemos registro qué alumnos están inscriptos en materias”. Y que para fomentar la presencia de alumnos en las aulas sostuvo que hay que “invertir en sistemas de becas, en apoyo para que puedan viajar a las universidades. Los recursos los tienen que asignar para esto y no para multiplicar comisiones de la misma materia y tener 10 alumnos promedio por aula”.

Según Torrendell, “no fue un error vetar la ley de financiamiento universitario porque el error es aprobar una ley sin tener los fondos para financiarlo no importa lo loable del fin”. Y agregó: “Políticamente, económicamente, administrativamente, es un acierto, claro y muestra una consigna pedagógica: nadie puede gastar más de lo que entra“.

Carlos Torrendell

“Es un acierto de Milei. El PRO va a entender que efectivamente esto no es razonable y hay que encontrar la solución que está a mano”, dijo el funcionario respecto a la puja parlamentaria y al apoyo de la fuerza que conduce Mauricio Macri, de la cual algunos integrantes ya pusieron en duda su apoyo al veto. Además insistió en que “no hay ningún diálogo cortado, el lunes tenemos comisión técnica, la salida no es tan compleja, es sencilla”.

Además aseguró que, con los mismos recursos que cuentan hoy las universidades, “se podrían invertir de otra manera”, y si bien admitió que “hay que aumentar los salarios, nadie lo negó”, afirmó que eso “no debe ser en base a imprimir billetes o tomar deuda, es sentido común”.

“El Congreso podría aprobar un aumento para las universidades con los fondos que tienen que estar, sacándole a otro sector del gasto público y respetando el déficit cero”, argumentó el funcionario.

En caso de que el Congreso rechace el veto que firmó Milei esta semana y ratifique la ley, Torrendell afirmó desconocer que hará el Gobierno, en relación a las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la posibilidad de que se judicialice el conflicto.

“Desconozco qué hará el Gobierno, el ministro Adorni se refirió a una presentación judicial. Uno tiene que asignar fondos sobre la base de esclarecer bien de dónde proviene, es lo que corresponde legalmente. Allí quizás haya una argumentación jurídica”, sostuvo.

“Uno puede aumentar los recursos de la Educación pero si se malgastan uno está llevando un ajuste mucho peor que el de ahora para sanear las cuentas públicas. No podemos seguir dirigiendo recursos sin criterio, no es cuestión de enamorarse en abstracto de estas grandes ideas sino de encararlas todos los días para que los chicos aprendan, sobre todo los que están abandonados por la sociedad y el Estado, lo mismo en las universidades”, añadió Torrendell.

Acerca del Plan Nacional de Alfabetización, Torrendell sostuvo que es “una micropolítica educativa efectiva“ y que “se está avanzando muy bien en cada una de las provincias con su plan, dando pasos concretos por la educación de los chicos”. Y agregó que “el sistema universitario argentino, que hace cosas notables, no puede contar si los alumnos están inscriptos en una materia. Hay que acompañar a los chicos”.