Paul McCartney hizo vibrar el Monumental y deslumbró a sus fanáticos con un show único

Paul McCartney llegó al Monumental como parte de su exitosa gira "Got Back", que está impactando a fanáticos de todo el mundo. El artista se presentó este sábado ante miles de personas y volverá a hacerlo este domingo. Además, para quienes no pudieron asistir, habrá una opción para disfrutar del concierto desde la comodidad del hogar.

El mítico músico compartió tres horas de su repertorio musical en el que recorrió icónicos temas de los Beatles y su carrera como solista. El cantante abrió el espectáculo con los acordes de Can’t Buy Me Love, tema de su autoría en la recordada banda de Liverpool. Además, a lo largo de su presentación incluyó en el setlist de hoy y este domingo 6 de octubre, otros sencillos como Live and Let Die, Queenie eye y San Francisco Bay Blues.