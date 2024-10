Cómo descargar el historial de las historias de Instagram antes que la aplicación las borre

Algunos usuarios notaron que sus historias más antiguas desaparecieron por un fallo técnico. Esta situación generó inquietud, ya que muchos ven las Stories como un álbum de recuerdos.

Instagram, una de las redes sociales más usadas en todo el mundo, transformó la manera de compartir momentos con sus famosas Stories. Desde su incorporación en 2017, esta herramienta permitió a millones de usuarios subir fotos y videos temporales, creando un archivo digital que registra experiencias importantes. Sin embargo, algunos usuarios notaron que sus historias más antiguas desaparecieron por un fallo técnico. Esta situación generó inquietud, ya que muchos ven las Stories como un álbum de recuerdos. Meta, la compañía propietaria de Instagram, aún no informó si eliminará todo el historial de Stories de forma permanente, pero los usuarios afectados recibieron un aviso indicando que las historias no pueden restaurarse. Por eso, es importante asegurarse de descargar las Stories que querés conservar antes de que desaparezcan. Para descargar el historial de tus Stories de Instagram y asegurarte de no perder esos momentos especiales solo hay que seguir estos simples pasos:

Ingresá a tu perfil de Instagram: Abrí la aplicación de Instagram y tocá en tu foto de perfil, ubicada en la esquina inferior derecha de la pantalla.