Facundo Buonanotte, convocado a la Selección Argentina por las bajas de Dybala y Nico González

Luego de las dos bajas inesperadas en la antesala del primer partido ante Venezuela, Scaloni se inclinó por el mediocampista ofensivo de Leicester para sumarse a la Albiceleste.

El mediocampista ofensivo del Leicester City, Facundo Buonanotte, fue convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni para cubrir las bajas de Nicolás González y Paulo Dybala, quienes quedaron fuera de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Buonanotte se unirá al plantel en Miami, donde la Albiceleste hará base previo al encuentro ante Venezuela el próximo 10 de octubre y el duelo frente a Bolivia el 15 de octubre.

Buonanotte, de 19 años, regresa a la selección mayor tras un período de ausencia. Aunque el rosarino había sido citado en varias ocasiones mientras jugaba en el Brighton, desde su arribo al Leicester a préstamo, no había vuelto a ser convocado. Su última participación con la Albiceleste fue en los amistosos de marzo de este año, ante El Salvador y Costa Rica. Este llamado llega luego de su destacada actuación en la Premier League, donde fue clave en la victoria de su equipo sobre Bournemouth, marcando un golazo que selló el 1-0 en el marcador.

Scaloni decidió convocar solo a Buonanotte por el momento, aunque no se descarta que pueda sumar algún otro jugador a la lista. La baja de Nico González, delantero de la Fiorentina, y la de Paulo Dybala, de la Roma, se dieron a pocos días del inicio de la concentración, por lo que el entrenador optó por el joven mediocampista como reemplazo.

La Selección en alerta por el huracán Milton en Florida

Además de la convocatoria, la Albiceleste se encuentra atenta a la situación climática en Miami, donde entrenarán antes de viajar a Venezuela. El huracán Milton, que afecta a gran parte de Florida, ha puesto en alerta al cuerpo técnico. Aunque no se espera que el fenómeno toque tierra en Miami, se prevén fuertes lluvias en la zona. Si bien los entrenamientos no se han visto afectados hasta el momento, no se descarta que la AFA adelante el viaje hacia Venezuela si las condiciones empeoran.