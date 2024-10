Javier Milei criticó a la diputada Julia Strada por un video en el que proyectaba un dólar a $3700

El presidente cuestionó a la diputada de Unión por la Patria por sus estimaciones sobre la economía si el entonces candidato ganaba las elecciones y dolarizaba.

“Qué forma descarada de mentir en el cálculo de los salarios y las jubilaciones...”, expresó el presidente Javier Milei al compartir un video en el que la diputada y economista Julia Strada, en ese momento panelista de C5N, hablaba sobre las proyecciones económicas en caso de que el libertario ganara las elecciones y llevara a cabo la dolarización. En el archivo, Strada predecía un dólar a $3.700 y un kilo de asado a $24.130. Además, mostraba una herramienta online para calcular precios en un escenario de dolarización.

“Así operan. A pesos de hoy, las bestias parlantes del archivo, te hablarían de un dólar a $7.400 y el kilo de carne a $48.000. Por otro lado, qué forma descarada de mentir en el cálculo de los salarios y las jubilaciones... en un tema de ecuación general haciendo cuentas en ecuación parcial”, añadió el presidente en su cuenta de X.

Strada respondió a la crítica: “Habló el ‘econochanta’ que dijo que iba a dolarizar y todavía no levantó ni el cepo”, refiriéndose a una de las promesas de su campaña.

En otra publicación, la diputada añadió: “¿De verdad lo único que tienen para criticar es que calculamos los precios futuros con (distintos escenarios de) dolarización que Milei prometió en campaña? Me siento halagada”. Y continuó: “Esa crítica es un boomerang para ustedes: Milei no dolarizó porque no pudo. Inviable. ¡El enamorado de las regulaciones no levantó ni el cepo! ¡Vamos, trolls de Santi Caputo, ustedes pueden encontrar mejores cosas, no bajen los brazos! (PD: la próxima puedo variar y aflojo un toque con Mogetta y Rolandi, que veo que se pusieron nerviosos)”.

Javier Milei contra los “econochantas”

El término “econochanta” utilizado por Strada es común en las redes de Milei, quien lo emplea para referirse a analistas económicos que critican sus proyecciones. En julio, el presidente se refirió a las predicciones de inflación, señalando que “esto sí que pondrá muy nervioso a los econochantas que hablaban de un rango del 5,5% al 6,8%... frente a la pifia seguro que van a empezar con el debate de los decimales y dejarán de lado el tema tarifas”.

Recientemente, Milei también criticó a periodistas que opinan sin conocimiento sobre las restricciones cambiarias. En su cuenta de X, indicó que “en lugar de informar, divulgaron una noticia falsa, que decía que se levantará el cepo cuando la inflación sea cero”, aclarando la confusión sobre diferentes tipos de inflación.

Finalmente, el presidente sostuvo: “Dado el ERROR grosero, ¿esto se debe a ignorantes opinando de cosas que no saben y/o a simples operadores mentirosos? Los leo encubridores... CIAO!”. Al inicio de su descargo, mencionó al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) como un llamado de atención.