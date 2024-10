Para la CGT local la ordenación como cardenal de Bokalic "es una bendición al pueblo santiagueño"

El comunicado subraya que "valoramos esto como un reconocimiento, como una bendición, como un llamado de Dios".

La Mesa Directiva de la CGT Regional Santiago del Estero expresó su alegría por la reciente decisión del Papa Francisco de ordenar cardenal al arzobispo Bokalic. En un comunicado, la CGT destacó que esta noticia "nos llena de orgullo no solo a los católicos, sino a todos los santiagueños y a los argentinos".

El comunicado subraya que "valoramos esto como un reconocimiento, como una bendición, como un llamado de Dios", citando el Evangelio de Juan: “Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero" (Juan 15-16).

Además, la CGT expresó su agradecimiento: "Por todo esto, damos Gracias a Dios por lo vivido y por las bendiciones recibidas por los santiagueños. Rogamos que nos continúe protegiendo". Finalmente, invocaron a "nuestra Mama Antula para que guíe y resguarde a Monseñor Vicente Bokalic Iglic en esta nueva etapa pastoral".