Kate Winslet reveló cómo fue la reacción de su hijo al ver Titanic por primera vez

La película marcó historia en el mundo del cine, sin embargo, todavía hoy hay gente que recién la descubre.

En una reciente entrevista, Kate Winslet reveló cómo fue la primera vez que su hijo menor, Bear, de 10 años, vio la icónica película Titanic. A pesar de saber que la trágica historia de amor y desastre que se desarrolla en la pantalla es solo ficción, el niño no pudo evitar emocionarse profundamente. Según relató la actriz, su hijo se dejó llevar por la intensidad de la historia, llorando “mucho” y necesitando pausar la proyección en varias ocasiones debido a lo afectado que estaba por las escenas.

El relato de Winslet sobre la reacción de Bear pone de manifiesto el poder duradero de Titanic, una película que, desde su estreno en 1997, se ha convertido en un referente cultural para varias generaciones. Este drama dirigido por James Cameron catapultó a Winslet y a su coprotagonista, Leonardo DiCaprio, a la fama mundial, consolidando sus carreras en Hollywood. Sin embargo, la masiva popularidad de la cinta también trajo consigo desafíos personales para la actriz, quien ha hablado en numerosas ocasiones sobre lo difícil que fue lidiar con el nivel de exposición mediática que la acompañó tras el estreno.

Winslet, quien en aquella época tenía poco más de 20 años, se vio enfrentada a una fama que describió como “abrumadora” y que le resultó particularmente incómoda. "Ser famosa era horrible", comentó en una entrevista para Net-a-Porter, recordando esos tiempos donde los paparazzi la seguían a cada paso. La actriz optó entonces por enfocarse en proyectos más independientes y alejados de los grandes reflectores de Hollywood. Su objetivo, según explicó, era mantener una vida más tranquila y normal, lejos de la invasión constante a su privacidad. “No quería que me siguieran mientras literalmente alimentaba a los patos”, señaló, reflexionando sobre su deseo de preservar su vida personal.

La historia de Bear con Titanic es solo un ejemplo más del impacto que la película continúa teniendo, no solo en el público global, sino también en el entorno familiar de Winslet. Además, la actriz compartió detalles sobre los gustos cinematográficos de sus hijos mayores, Mia y Joe, quienes tienen casi 24 y 21 años respectivamente. La obra preferida de ambos es Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), una de las interpretaciones más aclamadas de Winslet. Este filme, conocido por su narrativa innovadora y su profundidad emocional, dejó una marca significativa en la familia. La actriz confesó que le sorprendió y, al mismo tiempo, la decepcionó un poco saber que sus hijos la habían visto sin ella, ya que siempre había imaginado compartir ese momento juntos.

Desde que Titanic se estrenó y se convirtió en un fenómeno mundial, la vida de Winslet ha estado marcada por el balance entre su carrera y la búsqueda de una vida más tranquila. A pesar de los retos, la actriz siempre ha reconocido el privilegio de haber sido parte de una película tan influyente y que, décadas después, sigue emocionando a quienes la ven por primera vez. Incluso ahora, con nuevas generaciones descubriendo la cinta, Winslet siente que la magia de la historia de Jack y Rose sigue viva.