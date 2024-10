Granados reveló que las provincias le pidieron a Francos "que vuelva la obra pública"

Lo relató en su columna de análisis para Radio Panorama el especialista en política y economía Osvaldo Granados.

Este martes, el licenciado Osvaldo Granados se refirió a diversos aspectos de la actualidad Argentina en su columna que se emite por Radio Panorama.

En materia económica, comentó que los datos del costo de vida en CABA que se conocieron ayer, dan cuenta que Capital Federal "estaba muy subsidada con las tarifas, con casi el 80%. Hoy, estamos pagando el 75% y el que tiene un negocio lo siente en los costos".

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Un mayorista me comentó que cuando Alberto se fue de la presidencia el dólar estaba a $1200 y todos pensaban que se venía una hiperinflación con el nuevo gobierno. Por ese motivo, pusieron precios pensando en el dólar a $1700 para cubrirse. Hoy el dólar está más abajo que cuando se fue Alberto y el argumento que es no pueden vender por debajo de ese precio, a lo sumo mantenerlo o hacer promociones", dijo, en relación a los precios que no caen.

En otro tramo de su columna se refirió a un informe que Domingo Cavallo dio ayer donde indica que si bien los precios se desaceleraron cuesta bajar del 4% de inflación, porque en la medida que se recupere el crédito y aparezcan las paritarias se reactivará el consumo.

"Por otra parte el ministro Caputo dijo que del cepo cambiario se saldrá de forma gradual y por sectores; y que todavía no habrá un acuerdo con el Fondo porque están intentando conseguir un crédito con 7 bancos para tener cuatro mil millones de dólares en la mano antes de hablar con el FMI", dijo.

Finalmente, comentó que desde las provincias, se le pidió al ministro Guillermo Francos "que vuelva la obra pública" ya que a los estados provinciales le resulta muy difícil hacer frente a muchos proyectos paralizados sin el apoyo de Nación.