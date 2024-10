L-Gante declaró en la primera audiencia del juicio en su contra: "Nunca privé a nadie de la libertad"

El músico Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, declaró este martes en el comienzo del juicio por el cual estuvo preso casi tres meses y la Justicia determinó que continúe en libertad hasta que se conozca la sentencia. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de la causa judicial por el cual el cantante está imputado por los delitos de “amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado”.

El juez Ignacio Racca, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3, entendió que no existen riesgos, por ejemplo de un intento de fuga, para ordenar la detención de Valenzuela, cuya presencia en la sala fue una muestra para el magistrado de que el músico estaba a derecho.

“Si bien no tengo tan en mente cuándo fue el día del choque, sé que fue en la noche de la peregrinación. Yo estaba con mi mujer, Tamara, y mi hija, andando por General Rodríguez. Atrás me seguía en un Mercedes mi amigo Luis Ibáñez y lo acompañaba Julio Moyano”, relató el músico sobre la noche en la que denunciaron que secuestró a dos personas.

Luego, agregó: “En un momento que iba por la calle, pasa una mujer en una camioneta de una forma alborotada por adelante mío cuando yo tenía poco espacio porque había autos estacionados en la calle”. “Sabiendo que estaba la peregrinación, dije 'muy lejos no va a ir'. A una cuadra frenó, cuando la alcancé, me frenó atrás y bajé del vehículo para hablarle a la que conducía. Ahí me cerraron el vidrio, no pude dialogar y me volví al auto”, explicó.