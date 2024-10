Sydney Sweeney y Amanda Seyfried se reúnen para la adaptación de la novela "La asistenta"

El director de este nuevo proyecto que adaptará el best seller de Freida McFadden será Paul Feig.

Lionsgate ha elegido a Sydney Sweeney y Amanda Seyfried para protagonizar la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Freida McFadden, 'La asistenta'. Paul Feig será el encargado de dirigir este proyecto producido por Todd Lieberman de Hidden Pictures y Feig y Laura Fischer de Feigco Entertainment. Tanto Sweeney como Seyfried serán además productoras ejecutivas de la película junto con Alex Young y la autora del libro.

Rebecca Sonnenshine será la encargada de adaptar esta obra que ha estado en la lista de los libros más vendidos del New York Times durante más de un año, con más de 3,6 millones de copias vendidas y cuyo argumento es el siguiente:

Todos los días friego la preciosa casa de los Winchester de arriba abajo. Recojo a su hija del colegio y preparo deliciosas comidas para toda la familia antes de subir a cenar sola en mi minúscula habitación del piso superior. Intento no prestar atención a Nina cuando lo ensucia todo simplemente para ver cómo lo limpio. A las extrañas mentiras que cuenta sobre su propia hija. A su marido, que cada día parece más abatido. Pero cuando miro a Andrew a los ojos, castaños, encantadores y llenos de dolor, no me resulta difícil imaginar cómo sería vivir en la piel de Nina. El gran vestidor, el coche de lujo, el esposo perfecto.

Hasta que un día no me resisto a probarme uno de sus maravillosos vestidos blancos. Solo quiero saber qué se siente. Pero ella pronto lo descubre, y cuando me doy cuenta de que la puerta de mi habitación solo se cierra por fuera ya es demasiado tarde.

Algo me reconforta: los Winchester no saben quién soy en realidad.

No saben de lo que soy capaz...

Según declaró el copresidente de Lionsgate Motion Picture Group, Erin Westerman: "Parte de la diversión del libro fue imaginar al elenco mientras lo leíamos, y Sydney Sweeney y Amanda Seyfried son perfectas para Millie y Nina: ambas son misteriosas e increíblemente hábiles para convertirse en personajes que no revelan todo de inmediato. Estamos encantados de asociarlos con Paul Feig, con quien trabajamos en 'Un pequeño favor' y su próxima secuela. Paul tiene un historial muy completo a la hora de desarrollar historias con protagonistas femeninas dinámicas".

