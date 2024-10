Acusadora de Marilyn Manson critica al fiscal por tardar dos años en actuar sobre la denuncia de violación

Una actriz de Game of Thrones que ha acusado a Marilyn Manson de violación criticó al fiscal George Gascón por tardar más de dos años en actuar sobre su caso.

Esme Bianco se presentó en 2021, alegando que Manson — cuyo nombre real es Brian Warner — la violó y la sometió a abusos violentos, que incluyeron latigazos, cortes y la forzó a consumir drogas.

Bianco presentó una demanda y también denunció los hechos al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, que remitió la investigación a la oficina del fiscal en septiembre de 2022. En una conferencia de prensa el jueves, Bianco afirmó que desde entonces ha estado esperando una decisión sobre si se presentarán cargos.

"A pesar de una investigación exhaustiva y de haber presentado cientos de pruebas a la oficina del fiscal, sigo esperando justicia", declaró. "Mientras tanto, he recibido amenazas de muerte, mientras mi agresor sigue actuando en público".

Esmé Bianco y Marilyn Manson.

Manson lanzará un nuevo álbum titulado One Assassination Under God el 22 de noviembre y actualmente está de gira. Él y sus abogados han negado repetidamente las acusaciones de Bianco y de otras mujeres que se presentaron con denuncias similares hace tres años.

Bianco apareció en la conferencia de prensa junto a Nathan Hochman, a quien apoya para derrotar a Gascón en las elecciones del 5 de noviembre. Hochman, que lidera ampliamente las encuestas, dijo que el caso de Manson es uno de los miles que no han sido revisados, y acusó a Gascón de ser "catastróficamente incompetente" en este tema.

"Cientos de mujeres que han sido víctimas de crímenes atroces no han tenido su día en la corte por culpa del señor Gascón", afirmó Hochman.

Hochman no ha dicho si presentaría cargos contra Manson.

El caso de Manson es ahora el más reciente en convertirse en una controversia política en la carrera por la fiscalía. El martes, Hochman criticó la gestión de Gascón en el caso de los hermanos Menéndez, tema de una serie de Netflix y dos documentales recientes.

La semana pasada, Gascón dio una conferencia de prensa para anunciar que está considerando una solicitud para liberar a los hermanos, quienes han cumplido 34 años de condena por asesinar a sus padres. Hochman acusó en un debate que el momento del anuncio fue "sospechoso", y afirmó que Gascón estaba tratando de desviar la atención de sus fallos en el cargo.

La oficina de Gascón ofreció una actualización sobre el caso de Manson el miércoles por la noche, indicando que los fiscales están siguiendo "nuevas pistas y pruebas adicionales".

"Han surgido nuevas pruebas en las últimas semanas, sumándose a un expediente ya extenso presentado por el LASD", dijo Gascón. "Es responsabilidad de nuestra oficina asegurar que tengamos una visión completa de las pruebas admisibles antes de tomar una decisión sobre la presentación de cargos".

Gascón afirmó que la decisión se tomará "pronto".

En respuesta, Bianco señaló que Gascón anunció la actualización tardíamente solo porque sabía que ella aparecería con Hochman en la conferencia de prensa.

"Esto dice mucho sobre dónde están realmente sus prioridades", afirmó. "Porque no soy la única sobreviviente esperando respuestas, con cientos de casos estancados en la oficina del fiscal. Mientras yo tengo el privilegio de la atención mediática, muchas sobrevivientes no lo tienen. No seremos ignoradas por más tiempo. La justicia retrasada es justicia denegada, y las sobrevivientes merecen algo mejor".

Bianco y Manson llegaron a un acuerdo en su demanda en enero de 2023.