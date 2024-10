"¿Cómo ven los españoles a los argentinos?": un joven radicado en Europa generó un debate en redes

“Acá en España, a los argentinos nos aman y nos odian prácticamente en la misma proporción”, afirmó Manu en su video, estableciendo desde el inicio que su identidad nacional despierta sentimientos encontrados.

El video de Manu Guija, un joven argentino que emigró a España, se volvió viral al abordar un tema que ha generado debate tanto en las redes sociales como en charlas cotidianas: ¿Cómo ven los españoles a los argentinos? Con más de tres millones de reproducciones, el contenido del joven resonó porque mostró la percepción dual que existe sobre los argentinos en tierras españolas. “Acá en España, a los argentinos nos aman y nos odian prácticamente en la misma proporción”, afirmó Manu en su video, estableciendo desde el inicio que su identidad nacional despierta sentimientos encontrados.

Durante una charla casual con amigos españoles, el argentino notó que una de las primeras impresiones positivas hacia los argentinos era su naturaleza amigable y sociable. “Vosotros, los argentinos, sois tan majos, sois extrovertidos, sois amigueros”, le comentaron, resaltando cualidades que hacen que los argentinos sean bien recibidos en ambientes sociales en España. Según sus amigos, son personas “con la que uno le apetece ir a por unas cañas”, una descripción que refleja cómo los españoles valoran la cercanía y la disposición de los argentinos para relacionarse.

No obstante, el cariño inicial no está exento de reservas. Una de las amigas españolas de Manu añadió una perspectiva diferente: “Espera. A la vez, sois insoportables. Los argentinos son creidísimos, súper pedantes. Soberbios. No paran de hablar”. A través de esta interacción, Manu revela cómo se los percibe como “un hermano chiquito al que quieres, pero de repente le darías un par de hostias”, sugiriendo una mezcla de cariño y molestia por su comportamiento.

Ante las críticas y elogios mezclados, el joven optó por una respuesta cargada de humor y orgullo, propia de la autopercepción de muchos argentinos. Después de escuchar tanto los halagos como las críticas, compartió cómo se sintió en medio de la conversación: “Yo estaba tipo... ¿me estás insultando o halagando? Pero paré un segundo y me dije ‘No te enrosques, no vale la pena’”. Lejos de molestarse, Manu decidió cerrar el debate con una frase que no solo refleja su carácter, sino también el orgullo por un hito reciente en la historia del país: “Agarré y le dije ‘Los campeones del mundo somos como se nos canta’”, haciendo referencia a la victoria de Argentina en la Copa del Mundo, un motivo de orgullo que, para muchos, es intocable.