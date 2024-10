Jorge Newbery se quedó con el clásico en el arranque del Pre-Federal de Santiago del Estero

Se impuso por 79-58 sobre Sportivo Colón en el certamen que entrega cuatro ascensos; además, triunfos de Independiente BBC, Belgrano, Quimsa y Nicolás Avellaneda

Este viernes se dio inicio al Torneo Pre-Federal de Básquet de Santiago del Estero, con una jornada de intensa actividad y cinco emocionantes encuentros que dejaron sus primeros ganadores en la competencia. Los equipos buscan clasificar a la siguiente fase y, además, uno de los cuatro ascensos a la Liga Federal de Básquet 2025.

En la Zona A, Nicolás Avellaneda venció a Juventud por 65 a 57 en el barrio Mosconi, con una destacada actuación de Martín Balteiro con 23 puntos, acompañado por los 18 de Facundo Prado. En tanto que en el elenco de Perú y Rivadavia el mejor fue Héctor Ponce con 16 tantos.

En otro encuentro de ese grupo, Independiente BBC superó a Red Star por 88 a 75 en el estadio de calle Rivadavia, gracias a los 28 tantos de Adrián Lange Ferre. En el local se destacaron los 28 puntos de Guido Garnica y los 20 de Oscar Gómez.

Mientras que, en La Banda, Belgrano pegó duro ante el subcampeón del Clausura, Tiro Federal, al imponerse por 77 a 56, con una sólida actuación de Juan Ángel López, quien aportó 20 puntos. En el elenco bandeño se destacó Jorge Silva con 16 tantos.

Por su parte, en la Zona B, Quimsa logró un importante triunfo ante Huracán por 73 a 61 en la cancha de calle Roca Norte, con Patricio Cogliati encabezando la ofensiva con 13 tantos. Mientras que en el local anotó 16 puntos de Luiggi Oieni.

Fotos: gentileza de Hoops MR

En tanto que el clásico del norte fue para Jorge Newbery, que debutó con una victoria contundente de visitante sobre Sportivo Colón por 79 a 58. Juan Ángel Rojas con 18 puntos fue el más destacado en el ganador, mientras que en su rival Facundo Banuera marcó 14 tantos.

En la próxima fecha (2ª), que se disputará el viernes 18, por la zona A, jugarán Nicolás Avellaneda vs. Red Star, Juventud vs. Tiro Federal y Belgrano vs. Independiente BBC, mientras que por el grupo B, se enfrentarán Quimsa vs. Sportivo Colón y Jorge Newbery vs. Normal Banda. Libre quedará Huracán.

El torneo, que se disputa bajo el formato de todos contra todos en dos ruedas, permitirá que los cuatro mejores de cada zona avancen a los cuartos de final. Estos se jugarán al mejor de tres partidos, siguiendo hacia semifinales y, eventualmente, a la gran final.

Los equipos luchan no solo por el título, sino también por uno de los cuatro cupos de ascenso a la Liga Federal de Básquet, que se disputará en 2025.