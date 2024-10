El Gobierno aclaró la omisión de las Malvinas en un mapa argentino durante una cumbre con diplomáticos británicos

Los expositores no se percataron de este detalle porque estaban de espaldas a la pantalla. Sin embargo, las Islas sí estaban en otro mapa que se mostró ese día", añadieron.

El Gobierno Nacional emitió un comunicado para aclarar un episodio en el que las Islas Malvinas fueron omitidas de un mapa durante una cumbre con diplomáticos de distintas naciones, incluyendo el Reino Unido.

"La actividad de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, donde se discutió el impacto del RIGI en el sector minero, tuvo lugar en el Salón 'Héroes de Malvinas' de la Casa Rosada. Contó con varios expositores ante un grupo de diplomáticos extranjeros que cursan el posgrado en Asuntos Argentinos en la Facultad de Derecho de la UBA", explicaron desde la Secretaría.

"En uno de los mapas presentados, que debía ilustrar las provincias que apoyan o no el RIGI, se detectó que era una versión incompleta que, por un error involuntario, no incluía las Islas Malvinas. Los expositores no se percataron de este detalle porque estaban de espaldas a la pantalla. Sin embargo, las Islas sí estaban en otro mapa que se mostró ese día", añadieron.

Además, destacaron: "A pesar del error involuntario, que fue corregido de inmediato enviando la versión adecuada a los asistentes, lamentamos que se haya utilizado para extraer conclusiones erróneas o hacer especulaciones políticas de bajo nivel sobre la Causa Malvinas, que debería unir a todos los argentinos".

Contexto del incidente

La reunión, que tuvo lugar el miércoles en la Jefatura de Gabinete, reunió a alrededor de 70 diplomáticos, muchos de ellos argentinos. El objetivo era presentar las ventajas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales estrategias del Gobierno para atraer capitales al país, con un enfoque particular en el sector minero.

Durante la presentación, se mostró un mapa de Argentina para explicar las ventajas de cada provincia en términos de inversión. La sorpresa fue que el mapa no incluía las Islas Malvinas. Un asistente expresó su preocupación: "Si fue un error, es grave; si fue intencionado, es aún más serio porque implica una renuncia a la soberanía".

El evento fue presidido por José Luis Vila, responsable de la Secretaría de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete, actuando en gran medida como viceministro de Guillermo Francos.

El mapa también indicaba qué provincias estaban adheridas al RIGI (en verde oscuro), cuáles estaban en discusión (en verde claro) y las que no adherían (en rojo, predominantemente peronistas).

A pesar del malestar entre los diplomáticos argentinos, la reunión se desarrolló con normalidad, aunque el incidente dejó muchas interrogantes.