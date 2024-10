Brenda Di Aloy le pidió a Yuyito González que la acompañe en el Cantando 2024: “Hace mucho que no hablamos”

Durante su participación en el certamen, la joven se refirió al noviazgo de la conductora con Javier Milei y confesó sentirse “abandonada”.

Este viernes, Brenda Di Aloy, una de las concursantes de Cantando 2024, hizo un emotivo llamado en vivo: desea que su madre, Amalia Yuyito González, la apoye en el programa que se emite por América TV. Entre reclamos y sinceridad, la influencer expresó que su relación con su madre se ha vuelto distante.

Fer Dente, quien conduce en ausencia de Flor Peña, preguntó sin rodeos si su madre asistiría al concurso. “¿Va a venir o no va a venir?”, inquirió. Brenda respondió de inmediato, pero con incertidumbre: “Me gustaría decir que sí con certeza”, sugiriendo que su situación familiar es complicada.

Brenda mencionó que el distanciamiento ha crecido desde que su madre inició una nueva relación. “No sé nada, en vez de ‘no hay plata’, no sé nada. Soy la hija abandonada; se puso de novia y se desvió la atención”, confesó Di Aloy con resignación.

Con su habitual humor, Dente comentó que Yuyito estaba “con la campera de cuero como loca, entrenando mucho”, aludiendo a su romance con Javier Milei. “Hay que traerla a Yuyito para que aclare la situación, porque no me dice ‘sí, obvio’ y eso me molesta mucho”, añadió Brenda, refiriéndose a la falta de comunicación entre ellas.

El momento más conmovedor llegó cuando la influencer se dirigió directamente a su madre frente a las cámaras. Mirando a la cámara, expresó: “Mamá, por favor te lo pido. Sé que no hablamos hace bastante y que estamos cada una en su mundo, pero sería genial que vinieras a apoyarme. Todos quieren que estés aquí para tu hija”, concluyó. La súplica de Brenda subrayó su deseo de contar con el apoyo de Yuyito en este nuevo capítulo de su carrera.