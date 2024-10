Nicolás Maduro cruzó a Javier Milei por su mensaje del 12 de Octubre: lo llamó “cómplice del genocidio”

El líder del régimen chavista en Venezuela cuestionó al libertario por su conmemoración del "Día de la raza".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció en la tarde del sábado respecto del mensaje que su par de Argentina, Javier Milei, compartió sobre el 12 de Octubre, y lo hizo en duros términos: "No hay nada que celebrar, ni día de la hispanidad ni día de la raza". Fue a través de un mensaje telefónico en plena marcha en Caracas, vía que eligió para fustigar a Milei y llamarlo "cómplice del genocidio".

El 12 de Octubre diferencia, desde hace décadas, agendas. Por caso, este sábado se conmemora el Día de la Resistencia Indígena en la Venezuela de Nicolás Maduro -que hace pocos días festejó la Navidad-, revisión histórica propia de agenda de la Patria Grande. Por eso, uno de los testimonios más buscados en Caracas fue el del autoproclamado presidente.

"¿Ustedes vieron lo que publicó Javier Milei en Argentina en las cuentas oficiales de él? Saludando el 12 de octubre como el gran día en que nos civilizaron", dijo Maduro, en la tarde del sábado, sobresaltado.

La polémica, para Maduro y también para otros, comenzó temprano, cuando el Gobierno argentin

o difundió un mensaje de reivindicación del 12 de Octubre como "Día de la raza", un término que había sido reemplazado en 2010 por el de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", durante la primera gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano", publicó el Gobierno en la cuenta oficial de X de la Casa Rosada. La publicación fue acompañada por un video de menos de un minuto de duración, donde se pone en valor la figura de Cristóbal Colón.

Los 33 términos de ese tuit enfurecieron a Maduro, que prefirió hablar de "invasión" y acusar a Milei de ser "cómplice del genocidio" que -desde su mirada- se perpetró contra las poblaciones que por entonces vivían en América.

"No hay nada que celebrar, ni día de la hispanidad ni día de la raza", expresó Maduro este sábado, en mensaje telefónico que mandó a la marcha por el Día de la Resistencia Indígena que se realizó en Plaza Venezuela, en Caracas. Para él, en realidad, la llegada de Cristóbal Colón a América representó, hace 532 años, una "invasión" y un "genocidio".

Sostuvo Maduro: "Lo que publicó en sus redes sociales el cómplice del genocidio Javier Milei, saludando el 12 de Octubre como el gran día en que nos civilizaron. Quieren imponer su relato falso del pasado para en el presente imponer su proyecto fascista, negador de los derechos del pueblo y negador del derecho de la independencia y futuro de nuestro pueblo".

Y continuó: "Ellos dicen que fue un proceso de civilización, o sea que nosotros no éramos humanos, ellos vinieron a civilizarnos, ellos dicen que no fue genocidio, ni masacre y que no hubo crímenes, que fue el encuentro de dos mundos, dicen que nos descubrieron, o sea que nosotros no existíamos".