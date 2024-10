Grabois se lanzó como candidato a diputado acompañado por el Movimiento Evita

El referente del Frente Patria Grande llamó a la unidad del peronismo, en medio de la interna que se desató por las elecciones en el PJ Nacional. “La representación política se tiene que parecer más a nuestro pueblo”, dijo.

El dirigente social y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, lanzó su candidatura a diputado nacional para las elecciones del próximo año, en un acto en el que estuvo acompañado por el intendente de Tigre, Julio Zamora, y el Movimiento Evita. Durante su discurso, el dirigente social hizo un llamado a la unidad, en medio de la interna que se desató por la renovación de autoridades en el PJ nacional, para la que se postulan Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, hecho que profundizó las diferencias entre el La Cámpora y Axel Kicillof.

“Estoy convencido de que no hay que caretearla, hay que decir la verdad. El año que viene, para poder llenar la legislatura, los Concejos Deliberantes, el Congreso de juventud de sectores populares y de dirigentes consecuentes con las banderas del movimiento nacional, quien les habla va a encabezar una lista a diputados nacionales”, lanzó Grabois quien hizo una fuerte crítica a la actual configuración de la representación política en Argentina que, según su mirada, no refleja adecuadamente las necesidades y demandas del pueblo.

“La representación política se tiene que parecer más a nuestro pueblo”, afirmó al resaltar que actualmente los cargos de poder están ocupados mayormente por sectores que no provienen de las clases trabajadoras. Para cambiar esta realidad, propuso que al menos un tercio de los cargos políticos sean ocupados por personas provenientes de sectores vulnerables, como trabajadores humildes, jóvenes de barrios populares y aquellos sin tierra ni techo.

Grabois enfatizó que esta propuesta no solo es una idea abstracta, sino que es una lucha que su espacio político lleva adelante desde hace tiempo: “Si el 50% de los diputados fueran pobres, no habría tanta pobreza, porque se ocuparían de los intereses de su propia clase social”, sentenció. A pesar de no pedir que la mitad de los cargos sean ocupados por trabajadores pobres, Grabois considera que al menos un tercio debería ser ocupado por ellos. Actualmente, indicó que ese número es inferior al 1%.

El acto de lanzamiento contó con la presencia de Zamora, quien es un aliado clave de Grabois en la región de Tigre, y con miembros del Movimiento Evita, quienes también compartieron el escenario. “Yo siento que tengo autoridad para decirlo, porque lo que dijimos lo hicimos”, remarcó Grabois, haciendo referencia a su trayectoria promoviendo a compañeros y compañeras como Ofelia Fernández y Federico Fagioli, quienes, según él, representan las banderas del Movimiento Nacional. “Porque yo no ocupé nunca ningún cargo y me calenté en promover compañeras como Fernanda (Miño), como Fede, como Nati, como Ofelia, como Luz, porque son los compañeros que yo creo que tienen en sus manos el futuro”, añadió.

En su discurso, Grabois también envió un mensaje a la interna que se desató por la elección de autoridades del PJ nacional e hizo un llamado a construir unidad en torno a un programa común que evite la “canibalización interna”. Advirtió que, si el peronismo se encamina hacia una confrontación interna sin sentido, su espacio buscará alternativas, pero no será parte de esa carnicería política. “Tenemos que organizar la bronca en términos políticos, con un sentido de propósito, con claridad sobre para qué queremos recuperar el gobierno”, afirmó. Para él, el principal objetivo es garantizar la resistencia del gobierno en un contexto adverso, pero sin perder de vista la solidaridad como la prioridad principal.

El dirigente social también apuntó contra las tradicionales estructuras de poder y destacó que la discusión sobre la “famosa lapicera” está mal planteada, ya que generalmente se centra en qué agrupación partidaria tendrá más representación en las listas electorales. Para Grabois, esa discusión debe girar en torno a una representación que refleje más fielmente las necesidades del pueblo: “Hay que pensar la representación política de una manera distinta”, explicó.