Una joven se viralizó tras revelar su truco para llorar sin arruinarse el maquillaje

Su método ha captado la atención de millones, especialmente en plataformas como TikTok, donde jóvenes y adultos por igual han comprobado su eficacia y lo han replicado.

Un sencillo truco se ha vuelto viral en redes sociales, y la cantante Sabrina Carpenter está en el centro de todo. En un mundo donde el maquillaje puede ser una parte fundamental de la rutina diaria de muchas personas, no hay nada peor que invertir tiempo en crear un look perfecto para arruinarlo inesperadamente por culpa de las lágrimas.

En este caso, Carpenter ha encontrado una solución que está revolucionando la manera en que se puede llorar sin estropear el maquillaje. Su método ha captado la atención de millones, especialmente en plataformas como TikTok, donde jóvenes y adultos por igual han comprobado su eficacia y lo han replicado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El método propuesto por Sabrina Carpenter es sorprendentemente sencillo. Cuando una persona siente que está a punto de llorar, todo lo que debe hacer es inclinar la cabeza hacia abajo para permitir que las lágrimas caigan directamente hacia el suelo, en lugar de rodar por las mejillas.

De esta forma, el maquillaje permanece intacto, especialmente el rímel, que suele ser el principal afectado al entrar en contacto con las lágrimas. Este pequeño gesto ha demostrado ser efectivo para muchas personas que han probado el truco, ya que evita que las lágrimas toquen el rostro y causen el temido efecto “panda” tan común cuando el rímel se corre.

El origen del truco tiene una conexión directa con la música de Sabrina. En su famosa canción “Please, Please, Please”, hay una frase que dice: “Don’t bring me to tears when I just did my makeup so nice” (“No me hagas llorar cuando acabo de hacerme el maquillaje tan bonito”).

Esta letra, que habla sobre lo incómodo que puede resultar llorar justo después de arreglarse, inspiró a la cantante a buscar una solución. La combinación de su música con su descubrimiento personal ha hecho que muchas de sus seguidoras la consideren una verdadera salvadora.

Una de las razones por las que este método se ha popularizado tan rápidamente es gracias a los testimonios de chicas de todo el mundo que lo han probado y han compartido sus experiencias. Una joven de Sevilla, llamada Fabiana, se hizo viral al compartir en redes sociales un video donde aparece llorando en un coche mientras recuerda a su familia. Durante ese momento, decidió probar el truco de y, para su sorpresa, funcionó.

En ese sentido, el video de Fabiana es solo uno de los muchos que han llevado al truco de Carpenter a convertirse en un fenómeno masivo. En TikTok, la plataforma que ha sido el epicentro de esta viralidad, los clips relacionados con el truco suman más de 10 millones de reproducciones.

Los comentarios sobre la eficacia del truco son en su mayoría positivos. Entre los mensajes más destacados que se han popularizado en TikTok, uno de ellos dice: “100/100 recomiendo ni una sola gota”, lo que refuerza la idea de que el truco realmente ayuda a mantener el maquillaje en su sitio. Sin embargo, no todas las usuarias experimentan el mismo éxito. Otro comentario, más humorístico, señala: “Eso es para las que lloran en bonito, yo lloro y me pongo roja, me tiembla el labio y se me tapa la nariz”.