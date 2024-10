Ignacio Torres: "No va a haber bajo ningún punto de vista una coalición parlamentaria"

El PRO volvió a cerrarle la puerta a un interbloque con La Libertad Avanza en el Congreso.

El PRO volvió a cerrarle la puerta a un interbloque con La Libertad Avanza en el Congreso: "No va a haber una coalición parlamentaria". El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres (PRO), dijo en declaraciones a Radio Rivadavia: "Creo que hay cuestiones que se van a acompañar porque creemos que es necesario acompañar, como lo hemos hecho en su momento en algunos casos, y hay otras que no, porque no coincidimos, y será fundamentado como corresponde, pero lo que no va a haber bajo ningún punto de vista es una coalición parlamentaria".

Torres consideró además que "en algunas provincias", pero no en el caso de Chubut, puede llegar a haber un acuerdo electoral con el Gobierno: "Yo creo que sí, en el caso de Chubut, insisto, no se está hablando en ese sentido, de hecho nosotros estamos en la conformación de un frente similar al que llevamos para ganar las elecciones. Creo que más allá de los acuerdos electorales tenemos que pensar en una coherencia de lo que se plantea, discutir las ideas, discutir si el PRO es o no fagocitable, que es una discusión que internamente ya se dio y por eso también hay que ser muy cauto y muy inteligente te diría a la hora de tomar alguna decisión que por ahí comprometa a distritos que no piensen igual".

A su vez el jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo, aclaró que no le pidieron cargos al Ejecutivo y que quieren "formar parte de las decisiones políticas que involucran al Parlamento": "Si se quiere que pongamos la cara y los votos, tenemos que estar en las decisiones. Y por otra parte, hoy no queremos ni nos interesa hacer un interbloque. El PRO va a seguir siendo un bloque con la fortaleza que tiene hoy".