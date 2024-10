Costas sueña con levantar la Sudamericana con Racing: "Me aparecen imágenes cuando estoy durmiendo"

El entrenador de la Academia afirmó que entraron "en la historia al haber vuelto a una semi" pero dejó en claro que no se conforma. "Ahora queremos la gloria", sentenció.

El director técnico de Racing, Gustavo Costas, expresó una vez más su fuerte deseo de conquistar la Copa Sudamericana, a poco del crucial enfrentamiento por la semifinal contra Corinthians.

En una reciente entrevista con KCH FM Radio de Guayaquil, el entrenador reveló que el sueño de alzar el trofeo continental lo acompaña hasta en sus momentos de descanso. "A veces me aparecen imágenes cuando estoy durmiendo...", confesó, dando cuenta de la ilusión que tiene de conseguir el título.

Desde su llegada a la Academia, Costas ha dejado en claro que la meta es ganar un torneo internacional, algo que el club no logra desde sus tiempos como futbolista. "Desde el primer día que vine, el sueño es ganar la Sudamericana. Racing necesita algo internacional. Capaz que lo logramos o capaz que no. La última vez que lo hizo fue cuando jugaba yo... Estamos con mucha fe, con mucha fuerza. Si estamos juntos, lo vamos a lograr", afirmó el técnico, visiblemente emocionado.

Costas destacó la importancia de haber alcanzado las semifinales del torneo continental, lo cual no sucedía desde hace 27 años, pero aseguró que el equipo no se conforma solo con eso. "Entramos en la historia al haber vuelto a una semi después de 27 años, pero ahora queremos la gloria", remarcó. Sin embargo, el entrenador es consciente de la dificultad del rival que tendrán enfrente y no subestima al equipo dirigido por Ramón Díaz. "Nos faltan tres partidos, tenemos que estar metidos de lleno. Corinthians no es un rival fácil para nada. Hoy ya no los hay", advirtió.

Calendario y rivales en el camino a la final

El primer duelo de la semifinal será en Brasil, el jueves 24 de octubre, mientras que la revancha se disputará una semana después, el 31 de octubre, en el Cilindro de Avellaneda. El ganador de esta serie se medirá en la gran final con el vencedor entre Lanús y Cruzeiro, partido que se llevará a cabo el 23 de noviembre en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.

Con la ilusión de Costas como bandera, Racing buscará seguir escribiendo su historia en el ámbito internacional y regalarle a su gente un título que anhelan desde hace décadas.