Lampe palpitó el duelo contra Argentina: "Hasta para sacar un punto, hay que hacer un partido perfecto"

El experimentado arquero boliviano, quien no estará por lesión, se refirió a la visita de La Verde contra la Albiceleste por Eliminatorias.

La Selección de Bolivia se prepara para enfrentar a Argentina este martes en el Monumental, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con la ilusión de continuar en la senda positiva que la ha llevado a sumar tres victorias consecutivas.

Sin embargo, el experimentado arquero Carlos Lampe, que no podrá jugar debido a una lesión, dejó en claro lo complicado que será el desafío. "Contra Argentina, hasta para sacar un punto, tenés que hacer un partido perfecto", declaró en una entrevista con Olé.

El exarquero de Boca Juniors se mostró realista respecto a las dificultades de medirse ante la Scaloneta, especialmente en su casa y con el impulso de ser el campeón del mundo. "Sabemos que es difícil sacarle un punto a Argentina en su cancha por cómo vienen. Nosotros venimos bien, con confianza, y puede ser una oportunidad. Sacar un punto sería un muy buen resultado. No cualquier selección va a empatarle a Argentina y mucho menos ganarle", señaló Lampe, quien se perderá el encuentro tras haber sufrido la rotura del tendón de Aquiles en el partido contra Chile.

Bolivia confía en su momento y sueña con el Mundial

A pesar de la baja de Lampe, el presente de La Verde es alentador. Bolivia ocupa el sexto puesto en las Eliminatorias, lo que le aseguraría un lugar en el Mundial si logra mantenerse en esa posición. "Vamos a luchar hasta el final. El cupo extra te abre las esperanzas de ir directamente. Tenemos que pelear por esa sexta plaza porque el repechaje tampoco te asegura nada", sostuvo el arquero, destacando la importancia de ganar los partidos como local para mantener vivas las chances de clasificación.

Por su parte, el técnico Óscar Villegas compartió la estrategia del equipo para medirse ante la campeona del mundo. "Argentina es un gran equipo, es el campeón mundial, pero la propuesta no va a variar demasiado. Estaremos algunos metros más atrás, trataremos de darle menos espacio como lo hicimos con Chile, y cuando tengamos la pelota, buscaremos ser ofensivos", afirmó en conferencia de prensa.

La amenaza de Messi y el respeto de Lampe

El arquero boliviano también tuvo palabras de elogio para Lionel Messi, a quien ha enfrentado en numerosas ocasiones. "Es un jugador adelantado, que piensa antes y ve espacios que otros no ven. Donde vaya, tiene que haber un jugador cerca para que no reciba", comentó Lampe. Además, expresó su admiración por la figura de Messi no solo como futbolista sino también como persona: "Tengo una admiración especial por cómo es, es común y corriente, uno más. Es el mejor de todos los tiempos, es un distinto".

Bolivia llega a este partido con el objetivo de dar el batacazo en el Monumental y seguir soñando con la clasificación mundialista, sabiendo que un resultado positivo ante Argentina podría ser un gran impulso en su camino hacia el Mundial 2026.