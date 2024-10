Florence Pugh revela la razón por la que se ha tomado un descanso por primera vez en su carrera

La actriz, una de las estrellas más solicitadas del momento, ha decidido descansar este verano tras varios años encadenando grandes proyectos.

Ahora mismo, Hollywood pertenece a una nueva generación de actores nacidos a finales de los 90 que están acaparando grandes títulos y sagas en la industria del entretenimiento. Ellos son Zendaya, Anya Taylor-Joy, Paul Mescal, Daisy Edgar-Jones o Jacob Elordi, entre muchos otros. A esta generación imparable pertenece Florence Pugh, que, desde que diera el salto a la fama con Lady Macbeth (2016), no ha parado de trabajar.

En los últimos años, la intérprete británica ha compaginado proyectos aclamados como Midsommar (2019) u Oppenheimer (2023) con franquicias como Marvel (Viuda Negra, 2021) y Dune: Parte 2 (2024). Tras adentrarse en el universo de Dune a principios de este año, estrena ahora Vivir el momento, el drama romántico de John Crowley que protagoniza junto a Andrew Garfield y que ha presentado en el Festival de Toronto.

Con semejante carga de trabajo, Pugh ha decidido parar y disfrutar de un merecido descanso sin rodajes ni promociones a la vista. Se trata de las primeras vacaciones que se toma en su carrera, tal y como ha desvelado en una entrevista para Vogue.

Como decíamos, a sus 28 años, Pugh tiene una carrera repleta de proyectos de éxito y en los últimos años no ha parado de trabajar. A las recientemente estrenadas Oppenheimer y Dune: Parte 2 se sumarán los lanzamientos de Vivir el momento y Thunderbolts, su nueva aventura vengadora como Yelena Belova el año que viene.

De ahí que este verano haya optado por parar: "Ha sido la primera vez en mi carrera en la que he pedido unas vacaciones de verano", ha desvelado a Vogue: "Soy una maníaca del trabajo, pero puedo ver que estoy agotada. Me desperté de repente el año pasado y pensé: 'Odio cuánto me he perdido en mi vida'. Sí, quiero tener una carrera para siempre, pero eso no va a pasar si trabajo hasta desfallecer".

Tras estos meses de parón, la actriz ya está de regreso y ha presentado en Toronto Vivir el momento, en la que da vida a una chef que se enamora del hombre al que atropella por accidente, interpretado por Andrew Garfield.

El filme sigue a la pareja sin un orden cronológico de su historia de amor y arranca cuando diagnostican cáncer al personaje de Pugh. La actriz se rapó para el papel: "En muchas religiones, el pelo es lo más preciado del cuerpo, es donde guardas tus recuerdos, tus sueños y tu historia. Rapármelo fue muy raro. Mi cabeza estaba muy sensible, mucha gente intentaba tocármela y estaba muy viva".