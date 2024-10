Rectores de universidades públicas le respondieron a Milei: "Tratarnos de delincuentes es un disparate"

Javier Milei había planteado duras consideraciones en el acto de oficialización del cambio de nombre de Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) a Palacio Libertad.

Rectores de universidades públicas volvieron a salir al cruce de las duras declaraciones del presidente Javier Milei: "Tratarnos de delincuentes es un disparate total". El mandatario había planteado en el acto de oficialización del cambio de nombre de Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) a Palacio Libertad: "Si hay alguien que está convencido del valor de la educación soy yo. Y por eso creé el Ministerio de Capital Humano. Dejen de mentir delincuentes que no quieren ser auditados".

El rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, cuestionó en declaraciones a AM 750: "Nos llama la atención el discurso del Presidente, desproporcionado, agresivo. Tratar de delincuentes a los rectores de las 57 universidades nacionales me parece un total disparate que no tiene asidero, si tiene alguna prueba que la presente en la Justicia".

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Durán, consideró en declaraciones a FM Delta que hay una "decisión política de desfinanciar a las universidades públicas" y acusó al Presidente, al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de "desconocer" las universidades públicas.