El Dr. Llugdar fue homenajeado en el marco de un Congreso Multidisciplinario internacional

El evento contó con el auspicio de reconocidas instituciones académicas y de investigación en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica.

Prestigiosos catedráticos y juristas de España, Italia, Argentina, Brasil, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, México, Colombia, Perú, Camerún, Bolivia, Venezuela, Cuba y Chile disertaron en el “XI Congreso Multidisciplinario. Segundo homenaje al Dr. Eduardo Llugdar”, actividad académica que se concretó de manera virtual.

En ese marco, el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, en el momento de hacer uso de la palabra, dijo: "Agradezco a los colegas que disertaron por haber aceptado estar en este evento de profundo contenido. Como siempre he dicho estos homenajes exceden a mi persona; seguramente hay muchos más merecedores que yo, pero ello no quiere decir que no me de satisfacción".

En esa línea de pensamiento, consignó que "siempre he pensado que a los reconocimientos hay que aceptarlos, no tener falsas humildades pero que nunca nos lleve a vanidades. Siempre el reconocimiento es para generar mayores compromisos, como tienen los colegas con el mundo del saber".

Seguidamente el magistrado disertó sobre "El imperio de la Ley y el interés superior del niño", oportunidad en la que señalo: “ Lo que me llevo a investigar esta temática e incluso escribir varios libros vinculados a estas cuestiones y he aprendido que cuando voy a hacer críticas constructivas, nunca destructivas, sobre lo que hacemos las ramas judiciales cuando tenemos que operar con vulnerabilidades es mirarme hacia adentro para poder refutar las cuestiones que consideramos deben ser refutadas para avanzar en lo que debe ser la mejor teoría para proteger la dignidad humana, lo primero que se debe hacer es revisar lo que pensamos desde nuestras subjetividades y ser críticos con nosotros mismos.

Más adelante agregó que, “ las cuestiones de la conducta humana son tan variables, como decía Savigny, si bien el apoyaba la codificación escrita, decía que la conducta humana es dinámica y el derecho es estático cuando lo codificamos en códigos y leyes escritas y a veces esa dualidad de la dinámica de cambios sociales que se van experimentando, muchas veces seguimos aplicando leyes de los tiempos muertos que, porque no hubo una adecuada evolución legislativa de renovación por ahí quedan normativas que tienen el imperio de esa ley, entendido como que ningún órgano de gobierno puede aplicar soluciones que sean contrarios a los mandatos que la norma jurídica manda, el rígido principio de legalidad queda, pero vamos descubrieno que la dignidad humana es un concepto moral que se convirtió en jurídico a partir de los juicios de Nuremberg y que dio nacimiento al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

“Y aquí están los niños, prosiguió el magistrado, que durante siglos eran nada más que un objeto de propiedad en la hacienda familiar, hasta que adquirían una determinada edad eran objetos y no sujetos respecto al Derecho existente en aquellas determinadas épocas. Por eso el interés superior del niño es un principio que no está definido pero si categorizado categóricamente en estos instrumentos y mandatos constitucionales de jerarquía superior y que no tiene forma de un silogismo jurídico como la ley. Por eso se dice, que cuando hay conflictos con otros derechos, la primacía es de ese interés superior del niño, porque establece esos derechos que se le reconocen deben ser garantizados de manera integral, promoviendo esa dignidad, como la de los adultos, pero con un plus mayor porque tienen esa vulnerabilidad biopsicosocial con su proceso de crecimiento y de desarrollo y que se debe acompañar hasta que se cumplan los dieciocho años.”

La coordinación de la actividad académica estuvo a cargo de la moderadora, abogada, mediadora, conciliadora, negociadora y árbitro, la abogada ecuatoriana Abg. Carolina Ramón, quien refiriéndose a la figura del Dr. Llugdar remarcó: "Este es el segundo Congreso en su homenaje, que tengo la posibilidad y el honor de poder cristalizar en este evento tan importante".

"Cuando una, prosiguió, admira, estima y considera a un jurista muy importante, como es el caso del maestro Eduardo Llugdar, siempre se enaltece que el homenaje sea en vida, para que pueda disfrutarlo y sepa que muchos docentes internacionales dentro del ámbito global, lo admiran”. El evento nos da la posibilidad de compartir conocimiento de manera amplia, es decir, a través de redes sociales todas las personas pueden acceder a las clases, de manera de difundir el conocimiento".

Además, la letrada comentó que "el homenaje al maestro Llugdar lo realizo de manera personal, con avales institucionales y académicos de prestigiosas instituciones de Latinoamérica".

Para concluir, comentó que "una vez que acabó la pandemia había la necesidad de saber que iba a ocurrir, porque si bien es cierto, muchos profesionales nos pudimos beneficiar con estos diplomados cursos gratuitos con docentes de lujo y con universidades, como el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que lo hicieron posible, consideré que debía continuar con esta gratuidad, con ponentes de lujo y con eventos de primer nivel, para las personas que necesiten acceder a cursos formativos superiores que generalmente son muy onerosos por eso realizo estos eventos".

Por otra parte, también integró el grupo de expositores la Dra. Érika Casagrande Valdueza, jueza de Control y Garantías con competencia Penal Juvenil de la Justicia santiagueña, quien brindó una conferencia denominada “La Investigación Penal Preparatoria en el procedimiento penal y juvenil de la Provincia de Santiago del Estero”.

Debe consignarse que en el marco de la actividad, que se extiende durante cuatro jornadas, disertaron especialistas sobre Criminología; Derecho Penal, Tributario y Constitucional; mediación; administración pública e inteligencia artificial.