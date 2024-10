Caputo viaja el fin de semana a la reunión anual del FMI y el Banco Mundial en Washington

Lo acompañarán Quirno, Daza y Bausili. Será la oportunidad para volver a verse con Georgieva.

Una misión encabezada por Luis Caputo viajará el próximo domingo a la cumbre anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial en Washington DC. El cónclave será una nueva oportunidad para verse cara a cara con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en medio de las señales de distanciamiento desde ambos lados de la mesa para avanzar en un nuevo programa financiero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ministro de Economía desembarcará el lunes acompañado del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el viceministro José Luis Daza, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Durante las reuniones, que se celebrarán del lunes 21 al sábado 26 de octubre, tendrán contacto con las autoridades de otros organismos, bancos y fondos de inversión.

"No hay un objetivo per se, nuestras responsabilidades en los diferentes organismos y foros donde participamos (FMI, Banco Mundial, BID, G20, G24, IMFC) hacen que tengamos reuniones relacionadas con esa agenda", señaló una fuente de Economía.

Georgieva brindará este jueves el discurso de apertura en la sede del Fondo, donde repasará la situación global de la economía y planteará las políticas prioritarias para los próximos meses sobre la base informe de Perspectivas Económicas Mundiales, que se dará a conocer el martes 22 y que contendrá proyecciones sobre inflación y crecimiento de la Argentina.

El Gobierno podría mantener reuniones con funcionarios de la administración de Joe Biden, como ocurrió en otras ocasiones. El secretario adjunto del Tesoro, Michael Kaplan, contactó en septiembre a banqueros y analistas argentinos para recabar información en vistas de la revisión pendiente de agosto, que podría unificarse con la de noviembre.

Esa auditoría es la última del acuerdo de Facilidades Extendidas acordado en marzo de 2022 por Martín Guzmán para refinanciar el crédito de US$ 44.000 millones que tomó Mauricio Macri en 2018. De estos dos últimos exámenes, depende la liberación de un desembolso de US$ 1.069 millones, el último previsto del programa actual.

Las negociaciones para obtener fondos frescos del organismo se enfriaron en las últimas semanas, pese al corrimiento del director para la región del Fondo, Rodrigo Valdés, del monitoreo del programa con Argentina.

En una entrevista con The Financial Times, Caputo deslizó la semana pasada la posibilidad de iniciar conversaciones para abrir un nuevo programa y solicitar fondos frescos, sugiriendo que aún no lo había hecho, mientras Javier Milei señaló que el levantamiento del cepo no dependía de un acuerdo con el FMI y que aún no están listos para avanzar por ese camino.

Hace dos semanas, la portavoz del organismo, Julie Kozack, destacó que el acuerdo vigente redujo en forma considerable la inflación y el déficit fiscal y que hay indicios de una incipiente recuperación, pero advirtió que hay todavía "muchos desafíos” y que la situación social es "muy delicada".

Si bien el Banco Central sigue teniendo reservas negativas en torno a US$ 5.000 millones, el Gobierno aprovechó el clima financiero para mostrarse menos urgido de llegar a un arreglo con el Fondo. Esto es el ingreso de dólares por el blanqueo, la calma en los dólares financieros, la baja del riesgo país a 1.100 puntos, la buena racha del Banco Central y la búsqueda de un préstamo REPO con bancos extranjeros por más de US$ 3.000 millones.

Pero algunos fondos de Wall Street siguen con dudas sobre la capacidad del Tesoro de volver a los mercados internacionales a tomar deuda en 2025.

Según cálculos de Ricardo Arriazu, el próximo año vencen pagos por casi US$ 20.000 millones, de los cuales hay que cancelar US$ 3.000 millones de intereses al FMI. La cuenta se reducirá desde el próximo 1 de noviembre con la entrada en vigencia de la reducción de sobrecargos anunciada el viernes pasado por el organismo. Ese día vencen US$ 800 millones de intereses.

"Hay menos urgencia porque no hay vencimiento de capital el año próximo y queda un desembolso este año", dijo el titular de la consultora Quantum Finanzas, Daniel Marx, quien, no obstante, reconoció que hay "discrepancias" con el organismo.

"El principal es el tema cambiario, bajo qué circunstancias se mueven con el cepo, parecería que el FMI quiere flexibilizarlo más rápido. Y también lo vinculado a la política monetaria y cómo van a operar el mercado cambiario, si va a ser único, con flotación limpia o un tipo de cambio administrado", explicó el exsecretario de Finanzas.