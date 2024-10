"Ready or Not" tendrá una película secuela nuevamente protagonizada por Samara Weaving

La primera película, estrenada en 2019, fue escrita por Guy Busick y R. Christopher Murphy y dirigida por Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

La novia ha vuelto. La aclamada comedia de terror sobre la noche de bodas Ready or Not regresa para una secuela con la actriz principal Samara Weaving, quien no es ajena al género y que participó en The Babysitter de Netflix y la película Scream de 2022 , entre muchas otras.

La productora Radio Silence regresa con la película favorita de los fans centrada en un juego infantil que se vuelve mortal, junto con Searchlight Pictures, que distribuirá la película de terror. El colectivo cinematográfico, también conocido por películas como Scream VI, está compuesto por Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Justin Martinez y Chad Villella.

La primera película, estrenada en 2019, fue escrita por Guy Busick y R. Christopher Murphy y dirigida por Bettinelli-Olpin y Gillett. Sigue a una joven novia que descubre en la recepción de su boda que sus suegros tienen un peculiar ritual nocturno de juegos que se convierte en una versión de las escondidas con depredadores y presas, todo debido a un trato que sus suegros hicieron con el diablo.

La película de bajo presupuesto, en la que participaron Adam Brody, Andie MacDowell y Henry Czerny, costó solo 6 millones de dólares. Sin embargo, recaudó 28 millones de dólares en EEUU, convirtiéndose en el mayor estreno de Searchlight en 2019. Se pronosticaba que la película recaudaría solo entre 8 y 12 millones de dólares, por lo que su éxito fue una agradable sorpresa y fue elogiada por su comentario social y su trama única.

Busick y Murphy se encargarán de escribir la secuela, aunque todavía no se han hecho públicos los detalles de la posible trama. Entre los productores que vuelven se encuentran Tripp Vinson, Bradley J. Fischer, William Sherak y James Vanderbilt. Villella y Tara Farney serán los productores ejecutivos. Por parte de Searchlight, la ejecutiva Cornelia Burleigh y Richard Ruiz, vicepresidente de producción, estarán en el set y reportarán a los codirectores de producción y desarrollo DanTram Nguyen y Katie Goodson-Thomas.

Samara Weaving