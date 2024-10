Milei: “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca”

El Presidente aclaró el significado de sus declaraciones del sábado, las cuales provocaron nuevas protestas y tomas en universidades nacionales a lo largo del país.

El presidente Javier Milei intentó suavizar la controversia con las universidades nacionales tras sus declaraciones del sábado, en las que afirmó que actualmente solo los hijos de familias adineradas pueden acceder a las facultades públicas. Sus comentarios fueron interpretados como un indicio de que podría abrirse un debate sobre el arancelamiento en la educación superior.



Este martes, el jefe de Estado sostuvo: “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca” .

En diálogo con el periodista Antonio Laje, el mandatario aclaró: “Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada, porque gratuita no es, alguien la está pagando, en este caso la paga mayormente los que no van”.

Lo que sí está en discusión -dijo Milei- es la intención del gobierno nacional de auditar los fondos que reciben las universidades públicas. “Todos los que hacen este revuelo... ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de delincuentes de la política?¿Ustedes están a favor del robo? Como esto está siendo pagado por todos los argentino, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados”, agregó.

“Los docentes no están bien pagos, es algo histórico. Los tipos que no lo arreglaron me vienen a pedir que arregle algo que pasa hace 40 años y yo estoy dispuesto a arreglarlo, lo que estoy diciendo es que me digan cómo lo hacemos”, introdujo

Y completó: “Acá está el Presupuesto, díganme cómo lo vamos a arreglar: yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a subir los impuestos ni tomar deuda nueva”.

En otro tramo del reportaje, el Presidente volvió a insistir sobre la posibilidad de auditar el presupuesto universitario: “El que no quiere ser auditado es un chorro. ¿Por qué no quieren ser auditados? Porque la política utiliza las universidades para financiarse, para financiar la mugre de la política”. También sugirió que habría que analizar “qué hacen los profesores en las aulas”.