Patricia Bullrich expuso sobre el Presupuesto 2025: "Queremos una Argentina segura contra el terrorismo"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expone en el plenario de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados por el debate del Presupuesto 2025 a la cartera que encabeza y afirmó que el Gobierno apunta a "luchar inquebrantablemente contra el narcotráfico y el crimen organizado". HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"No es una tarea sencilla lo que hacemos pero no vinimos a dejar las cosas como estaban. Nos mueven las ganas de ver a una Argentina próspera. Sin seguridad, no hay desarrollo y sin desarrollo, no hay seguridad. Estamos impulsando un cambio de paradigma en la seguridad, de principios", agregó en esta línea.

En tanto, en el marco del debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, marcó que el Ministerio de Seguridad pretende erradicar los delitos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico: "Esto apunta a una lucha inquebrantable contra el narcotráfico y el crimen organizado. Avanzamos en procesos de desregulación que simplifican la vida de la gente. En la lucha contra el narcotráfico, estamos recuperando el control de Rosario".

También, se refirió a la situación de Rosario, tras la ola de violencia que se había registrado en marzo: "Si Rosario se desencapsulaba, se iba a esparcir por las distintas ciudades. Estamos cumpliendo con la ley y la Constitución. Se decía que no había manera de luchar contra el narcotráfico. Estamos enfocados en hacer una Argentina segura contra el terrorismo".

En este marco, subrayó una disminución en la cantidad de homicidios en la Argentina: "Tenemos una noticia importante: hemos reducido en conjunto con las provincias y la Ciudad, el 17% de los homicidios en el país. Es una tendencia a la baja muy importante y de seguir así, seremos el país con menos homicidios de América del Sur. Haremos cambios en las fuerzas federales y las provincias harán cambios en las fuerzas provinciales.

"Tenemos tres objetivos: el orden público, el orden económico y el orden jurídico. Son banderas que lleva adelante nuestro Gobierno. Este mes tuvimos un 3,5% de inflación teniendo una proyección de la inflación que llegaba al infinito. Logramos un país que terminó con la lógica de impresión de billetes y trabajamos sobre fundamentos que son absolutamente estratégicos para que la Argentina salga de la crisis", añadió.