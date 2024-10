Sol Pérez contó los particulares nombres que eligió para su futuro hijo con Guido Mazzoni

Además, la panelista reveló cómo transita su tercer mes de embarazo y los cambios que registró en su cuerpo.

Sol Pérez contó cómo se encuentra transitando su tercer mes de embarazo junto a Guido Mazzoni, su marido. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), la panelista reveló los nombres que eligieron con el dueño de la cadena de gimnasios para el bebé en camino.

“Todavía no sabemos qué va a ser pero Guido está con que es varón y le quiere poner Marco Aurelio”, indicó la analista de Gran Hermano 2023 (Telefe), aunque aclaró que el nombre no la convence demasiado: “A mí me gustan, pero separados, no los dos. Pensamos en un solo nombre”.

En caso de que sea mujer, también hay un nombre que tienen en mente: “Si es nena nos gusta mucho Francesca”. Además, la influencer tomó una drástica decisión: “Y no vamos a usar los dos apellidos, sino solo Mazzoni”.

En cuanto a su estado físico durante estos primeros meses de gestación, Sol explicó: “Me siento superbien. Ya entré en el segundo trimestre, entonces estoy mejor y no tengo tanto asco. O sea, vivía con asco y me levantaba con acidez. Pero después la pasé bastante bien, por suerte y no me puedo quejar. ¡Es rarísimo todo!”.

“Todo es extraño y a la vez te van pasando un montón de cosas que no esperás. Estoy supersensible y todo está a flor de piel. Soy canceriana, resensible, pero ahora estoy potenciada”, reconoció Pérez.

Por último, concluyó: “Hasta cambié los gustos de la comida. Ahora estoy muy por lo salado. Antes cuando me levantaba comía huevos revueltos y ahora, por ejemplo, no los puedo ni ver. Lo que antes era renormal y formaba parte de la rutina cotidiana, ahora ya no me gusta tanto”.