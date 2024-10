El testimonio de otra damnificada por Peta: "Si no incorporabas gente, te sancionaban"

María, una vecina de Fernández, dijo que perdió dinero que iba a destinar a una cirugía por "confiar en la palabra" de una de las líderes. "Nos incentivaban, confiaban en su palabra", dijo.

Los testimonios de las víctimas de la estafa piramidal con la plataforma Peta se multiplican con el correr de los días. En diálogo con Radio Panorama, una vecina de Fernández contó que perdió cerca de 800 mil pesos que iba a destinar a una intervención médica y apuntó directamente contra una "líder suprema" de la aplicación.

Relató que "nos había dicho que hasta marzo de 2025 no iba a haber problemas, que invierta la plata que iba a destinar a una operación porque no me iba a arrepentir".

"Me pedía que invite gente, he prestado plata para tener invitados. He perdido todo lo que tenía y mi familia también ha perdido mucho dinero. Hemos confiado en la palabra de ella, que nos incentivaba, nos daba confianza", contó angustiada.

María contó además que uno de los requisitos para pertenecer a Peta era invitar a nuevos usuarios de manera constantes: "Si o si había que incorporar personas, sino te sancionaban", explicó.

Finalmente, puntualizó que en total perdió cerca de 800 mil pesos con la plataforma. "Nadie pidió disculpas, ni mandó mensajes después de la caída de la aplicación. Yo le escribí a esta chica y recién leyó mi mensaje a los dos meses".