Carabajal amplió su declaración y su defensa aseguró que "no obtuvo ganancias con Peta"

El Dr. Miguel Ángel Torres, abogado de Jorge Luis Carabajal, señaló que el pedido de detención de su defendido "ha sido muy arbitrario, porque en su misma situación hay muchísimas personas".

Jorge Luis Carabajal, uno de los detenidos por la estafa con la plataforma Peta, amplió este miércoles su declaración indagatoria y según su abogado defensor, brindó pormenorizados detalles de su situación "exculpándose de cualquier ilícito".

Miguel Ángel Torres indicó que su defendido enfrenta "una acusación es muy vaga. El señor Carabajal había quedado como 'jefe' 15 días antes de que caiga Peta. No era un 'líder supremo'. De todas las denuncias solamente hay cinco en su contra y de personas que no había incorporado al sistema, del que además había sido bloqueado y expulsado por no incorporar a nadie

El letrado consideró que con la declaración de Carabajal, el Ministerio Público Fiscal "no va a pedir la prisión preventiva".

"He observado que existen numerosas personas con muchísimas más denuncias que no han sido imputados. La fiscalía a los fines de no manejarse con un parámetro arbitrario, debería pedir la detención de más de 700 personas en Santiago (...) Carabajal no ha obtenido ganancias, tuvo rendimientos pero no los retiró. Somos optimistas porque no hay absolutamente nada en su contra", agregó.