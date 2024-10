El Gobierno volvió a cuestionar la protesta de los universitarios: "Los que toman las facultades no buscan estudiar"

Así lo expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni y además defendió que se realicen auditorías en las casas de altos estudios: "Abran los gastos, donde tocás sale pus".

El Gobierno volvió a criticar la protesta de los universitarios: "Los que toman las facultades no quieren estudiar". El vocero presidencial, Manuel Adorni, que había advertido que las tomas son ilegales, además defendió que se realicen auditorías en las casas de altos estudios y reclamó: "Abran los gastos, donde tocás sale pus".

Adorni dijo en declaraciones a Empezar el día, conducido por Amalia "Yuyito" González, que "las universidades no funcionan tomándolas" y que "el perfil de los que toman universidades no quieren estudiar".

El vocero presidencial planteó: "La discusión por mayores fondos debe darse en un marco de seriedad, se debe debatir en el Congreso, se gobierna ganando elecciones, no tomando universidades, se puede dar mayor presupuesto, pero el Congreso debe decir de dónde saldrá el dinero".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Adorni destacó la habilitación a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a las universidades públicas: "Ahora se van a poder auditar. Es obvio que todo peso que sale del bolsillo del contribuyente debe ser auditado, no hay razón para que eso no sea auditado".

El vocero presidencial advirtió: "Son lugares que no se auditan desde hace décadas, son autárquicos pero el dinero sale del contribuyente, no se puede discutir el sentido común. Si no querés que te auditen, algo pasa. Es un problema de la sociedad, que se cansé de que le roben, abran los gastos, donde tocás sale pus".