La fuerte autocrítica de Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay ante Ecuador

El entrenador argentino habló en conferencia de prensa y se hizo cargo del mal momento de la Celeste.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló este martes sobre el empate 0-0 ante Ecuador en Montevideo, en el marco de la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el técnico argentino rechazó que las críticas recientes del exjugador Luis Suárez hayan afectado el rendimiento del equipo, que atraviesa un turbulento momento tras acumular cuatro partidos sin triunfos y sin anotar goles.

Bielsa enfrentó las consultas sobre el impacto de las declaraciones de Suárez, quien a comienzos de octubre, luego de retirarse de la selección a los 37 años, acusó al entrenador de maltrato hacia los jugadores y de dividir al grupo. Además, varios referentes de la Celeste reconocieron problemas de convivencia en el plantel.

Sin embargo, el DT sostuvo que esos conflictos no influyeron en el desempeño del equipo: “Yo no ignoro la situación, pero si me preguntan si no lograron jugar bien a causa de esos episodios, mi respuesta es no. Eso no influyó”, afirmó Bielsa, quien ya había descartado la semana pasada que las críticas del goleador afectaran negativamente al grupo tras la derrota ante Perú.

“Hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo”

El técnico argentino, que asumió la conducción de la selección uruguaya en mayo de 2023, hizo una autocrítica sobre la actualidad del equipo: “Yo soy sincero, la conclusión que debe quedar como definitiva es que Uruguay, desde mi punto de vista, tiene mejores jugadores que los rivales a los que no les pudimos ganar. Y cuando un equipo tiene mejores jugadores que el rival y no gana, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo”, reconoció, asumiendo la responsabilidad por el desempeño.

El mal momento de la Celeste se agudiza tras un inicio prometedor en las Eliminatorias, cuando consiguió importantes victorias frente a Argentina, campeona del mundo, y Brasil. Sin embargo, desde entonces, la selección ha cosechado empates frente a Ecuador, Paraguay y Venezuela, sumados a la mencionada derrota contra Perú, lo que ha complicado sus aspiraciones de clasificar cómodamente al próximo Mundial.

La post Copa América ha sido especialmente desafiante para Uruguay, que ahora busca recuperar el rumbo de cara a los próximos compromisos en la carrera por un lugar en la cita mundialista.