“No estoy de novia”: la China Suárez habló sobre su situación sentimental y tiró una fuerte indirecta

La actriz publicó un mensaje en sus historias de Instagram para aclarar cuál es su vínculo con Lauty Gram que, días atrás, compartió una imagen junto a ella.

Eugenia La China Suárez sorprendió con un fuerte mensaje que publicó durante la tarde del miércoles en sus historias de Instagram. Sobre una foto de una torta blanca que en letras rojas expresa “Til death” (“Hasta la muerte”), se despachó con un mensaje en el que aclaró cuál es su situación sentimental actual y hasta le tiró por elevación a Lauty Gram.

“No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta”, comenzó diciendo la China en su mensaje. Luego agregó un emoji de un corazón rojo y prosiguió: “Que se muera por mí y me haga la vida más feliz”.

“Eso deberíamos buscar todas, nunca menos. Feliz miércoles para todas”, cerró su breve, pero contundente descargo deseándole a sus seguidoras lo mismo que ella busca en una pareja.

Días atrás, Lauty Gram había publicado en las historias de su perfil de Instagram una romántica foto en la que se la ve muy cerca y bastante acaramelado con la actriz. Se trata de una selfie tomada por ella, con el sol dándoles en la cara. Para darle fuerza a este mensaje, en el que por primera vez se los vio juntos y en este mood de romance, Lauty Gram arrobó a la también cantante y le agregó dos emojis de corazones rojos. Hubo quienes creyeron ver en esa foto un blanqueo de la pareja. Sin embargo, la propia China decidió aclarar los tantos.

Mensaje de China Suárez

En el mes de junio del 2023 habían comenzado los rumores de romance entre ambos. Y tras algunas demostraciones de cariño en las redes sociales, un viaje en pareja a Ibiza e indirectas, la relación pareció llegar a su fin. Sin embargo, la pareja volvió a apostar por el amor y anunciaron la segunda vuelta en un posteo. Semanas atrás y en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece), el cantante reveló la razón detrás de los secretos.

Lauty fue abordado mientras ingresaba al cine para ver Linda, la nueva película de Eugenia, y confesó que no es la primera vez que la ve: “La estoy viendo por tercera vez, creo. Me la sé de memoria”. Ante esta declaración, la cronista quiso saber qué pensaba de la actuación de su pareja, no dudó en halagarla y llenar de elogios al largometraje: “Hermosa, como siempre. Perfecta, espléndida, inigualable, muy hermosa. La verdad 10 de 10 su actuación, 10 de 10 la película”.

Aunque el tiempo pasa, la pareja prefiere no confirmar su relación públicamente, una decisión tomada por ambos a conciencia: “No soy una persona que le guste figurar o querer salir en todos lados. No tengo la necesidad de salir con ella, de subir una foto o un video con ella”, aseguró el cantante.

“¿Por qué no se podría blanquear?”, fue la pregunta de la cronista, el artista no se achicó y fue tajante: “No es el momento todavía”. Cabe recordar que la actriz es madre de tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, por lo que no sería descabellado pensar que esta decisión tiene que ver con ellos, pero el cantante de “Llegué yo” dejó en claro que no es así: “No tiene nada que ver los nenes, simplemente siento que no es el momento. Cuando llegue el momento lo blanquearemos”.

Como no podía ser de otra manera, la movilera le consultó acerca de los pequeños, confesó lo que siente por ellos y nuevamente llenó de dulces piropos a la China: “Los conocí, son un amor de personas, están muy bien criados por una muy buena madre y la verdad es que eso se nota mucho”. A lo largo de la entrevista se lo notó tranquilo, seguro de sus palabras y con mucha emoción al hablar de la también cantante. “Ya se dará. Ojalá que se dé”, concluyó, manifestando sus intenciones de hacer público su amor.