El incisivo análisis entre la oposición y el oficialismo nacional de Francisco Paoltroni

El Senador Nacional de Libertad Trabajo y Progreso visitó Santiago del Estero y en Libertad de Opinión expresó sus pensamientos sobre la gestión de Javier Milei.

En los últimos días, el senador nacional Francisco Paoltroni hizo una gira por diferentes provincias y durante la cual visitó Santiago del Estero. En la oportunidad brindó una entrevista a Libertad de Opinión y se refirió a algunos aspectos de los 10 meses que lleva la gestión de gobierno de Javier Milei.

“Hay un desconocimiento muy profundo del territorio, sobre todo del interior”, expresó Paoltroni fundamentando que “hay un desconocimiento de los pueblos porque no han recorrido las provincias. No saben lo que ha pasado en estos últimos 20 años, no saben de la revolución productiva que está ocurriendo. Esto se refleja en la política, piensan que solamente se hace política desde el AMBA, desde Capital y desde el Conurbano Bonaerense porque terminan dándole el sello a quienes no representan en absoluto el discurso presidencial”.

“Nuestro presidente ha dicho que `es imposible una Argentina diferente con los mismos de siempre´. Y no sólo que es así, si no que además son los peores de antes. Entonces, el discurso choca porque hay un desconocimiento del territorio”, explicó el senador de Libertad Trabajo y Progreso.

A su vez, el represenante formoseño destacó: “Los que vivimos en provincias con poca población, somos pocos y nos conocemos mucho. Y el riesgo que la gente vaya perdiendo la esperanza en un cambio real. Esta inquitud se vive a lo largo y ancho del país, de toda slas personas que trabajaron desinteresadamente por un cambio real y que levantamos y sostenemos las banderas de la libertad por las cuales hemos elegido a este presidente. Cuando la gente comienza a dejar de creer y confiar, se pierde el apoyo popular; y eso se comienza a manifestar en las urnas”.

“Nosotros apoyamos el gobierno de Javier Milei, pero sobre todo, apoyamos las ideas de la libertad. Pero si el presidente cada tanto se deja persuadir por ideas que, inclusive a su propio gobierno le hacen mal, vamos a hacer marcar la diferencia, como lo es e caso de la designación del juez Lijo”, remarcó y sentenció, “el presidente está mal influenciado, sobre todo, por su asesor estrella que es Santiago Caputo, porque le está haciendo un gran daño al presidente y a su gestión, como lo he apuntado más de una vez”.

Sobre el rol de Victoria Villarruel, Paoltroni aseguró que “debería formar parte de ese llamado triángulo de hierro, porque ha demostrado firmeza y condiciones para comandar conversaciones en el senado. A continuación, al ser consultado sobre el “el triángulo de hierro”, conformado por Javier Milei, su hermana Karina y el ministro Santiago Caputo, se manifestó muy crítico considerando que es un error grave “dejarse influenciar tanto por el personaje de Santiago Caputo”.

“Yo, siendo un Senador de la Nación y un representante de la provincia de Formosa, recibí un llamado de Caputo en el que me pedía que me calle. Le contesté que no entendió nada y no sólo que no me voy a callar, si no que voy a hacer lo imposible para que este señor no sea Juez. Si queremos un cambio real, ese es el principal objetivo. Este personaje no sólo no debería ser juez de la Corte Suprema de la Nación, si no que ni siquiera debería ser juez por todos los antecedentes que tiene”.

A la hora de consutlarle sobre los 10 meses de gestión que lleva Javier Milei, Paoalotroni destacó que “ordenar el desmadre económico y fiscal que traíamos no es una tarea sencilla. Todos los argentinos estamos soportando esta pesada carga. Falta mucho aún, pero debemos reconocer que hay una decisión política firme de tener las cuentas fiscales en orden. Esto hace que baje la inflación y que se vaya ordenando la economía de a poco. Sí, es doloroso para toda la sociedad, porque no hay sector que se salve. Estamos todos mal; los jubilados, los universitarios, los asalariados, los empleados privados, los públicos... aquí no hay nadie que esté bien".



"Estamos todos mal, per no hay otra manera de arreglar las cuentas. Debemos dejar de ser deficitarios. La recuperación económica viene de la mano del crédito y de la inversión, por eso me lamento cuando el gobierno da señales contradictorias que lo que hacen es hacer esperar al crédito y la inversión justamente y esa es la recuperación económica que necesitamos todos”.