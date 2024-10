Muerte de Liam Payne: cómo hallaron su habitación, la llamada al 911 y por qué estaba en Argentina

El ex integrante de One Direction falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. La hipótesis del suicidio, su lucha contra las adicciones y cómo fueron sus últimas horas con vida.

El artista británico Liam Payne supo saltar a la fama internacional por haber sido parte de One Direction, la banda que surgió en el reality show The X Factor y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la década pasada. Sin embargo, su vida tuvo un trágico final a sus 31 años luego de haberse caído del tercer piso del hotel en el que se hospedaba durante su visita por Argentina. Minutos antes, el personal hotelero realizó una llamada de emergencia al 911 para reportar que “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol” estaba generando destrozos en la habitación.

El cantante se encontraba alojado en el Hotel CasaSur Palermo, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, desde el domingo 13 de octubre. Los empleados del lugar se comunicaron con la línea de emergencias policiales para pedir asistencia. “Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol... Está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”, suplicó el encargado durante la conversación con la operadora.

A lo largo de la comunicación, el denunciante destacó su preocupación por lo que pudiera ocurrir, debido a que señaló que el huésped estaba alojado “en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida”. Concretamente, se trababa de la habitación número 10, cuyo balcón daba al patio interno del lugar. El cuerpo de Payne fue encontrado minutos más tarde por la Policía local después de que los empleados les indicaron que hubo “un fuerte ruido en el pulmón interno trasero”.

Fue así como las autoridades dieron con los restos del cantante, el cual había quedado entre las mesas de la confitería del hotel. Por lo general, el espacio suele estar cubierto por un techo rebatible pero, en ese momento, el mobiliario estaba a la intemperie. Tal como lo establece el protocolo, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la Ciudad de Buenos Aires revisó en qué condiciones se encontraba el músico, por lo que confirmaron que ya no tenía signos vitales.

“Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, durante una entrevista. Al mismo tiempo que confirmó que habían recibido la alerta del 911 a las 17:04 horas, el profesional de la salud aseguró que la muerte del ex 1D habría sido instantánea al producirse desde una altura aproximada de 10 metros.

El caso que conmocionó a millones de personas alrededor del mundo será investigado por la Justicia Argentina. La hipótesis planteada por el investigador Andrés Esteban Madrea, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°16, apuntaría que se habría tratado de un suicidio. En la escena también se analizará la teoría de que el compositor se encontraba bajo la influencias de sustancias, ya sea de bebidas alcohólicas o drogas, tras las descripciones brindadas por el encargado del hotel a la Policía.

Las probabilidades de que Payne se encontrara con los sentidos alterados podrían ser certeras luego de que los investigadores hallaran estupefacientes en su habitación. “En el interior de la habitación 10 efectivamente encontraron drogas”, remarcaron. Pese a que no se determinó qué tipo de sustancias habría consumido durante sus últimas horas con vida, las fotos de la habitación del artista muestran un ambiente caótico, en donde se observa una televisión con la pantalla rota, polvos blancos, papeles metálicos, velas y un encendedor. Incluso, en una de las superficies de madera se observaban marcas de quemaduras y hollín.

Hace un tiempo, el músico británico había confesado que llevaba varios años de lidiar con sus adicciones. A pesar de que no precisó el momento exacto en el que comenzó a consumir este tipo de sustancia, sí reconoció que el problema escaló en 2016 después de que se confirmó la separación de One Direction. “A juzgar por algunas cosas que pasaron, tengo suerte de seguir aquí. Hay veces en las que ese nivel de soledad te hace preguntarte: ‘¿Terminará esto algún día?’. Eso casi me mató un par de veces”, reflexionó durante una entrevista para el programa de Ant Middleton.

En otra oportunidad, el cantante admitió que había encontrado un escape en el consumo de bebidas alcohólicas durante las giras que realizaba con la banda. “Tocar ante no sé cuántos miles de personas y después quedarte solo en el hotel en un país en el que ni siquiera podés salir a ningún sitio. ¿Qué vas a hacer? El minibar siempre estaba ahí”, indicó durante una entrevista con The Guardian, luego de que decidiera cambiar el rumbo de su vida e iniciara varios tratamientos de rehabilitación en los últimos años.

Una de las tantas preguntas que rodearon la muerte de Liam Payne se centró en el motivo detrás de su viaje a la Argentina. Después de que anunciara en sus redes sociales que viajaría a Buenos Aires, el intérprete de Strip that down aterrizó el pasado 30 de septiembre y reveló que su intención era asistir al show que su ex compañero de banda Niall Horan dio el pasado 2 de octubre en el estadio Movistar Arena. Un detalle que ya había tenido en mayo de este año, cuando viajó para acompañar a otro de los ex 1D Louis Tomlinson, quien se presentó en el Estadio Velez Sarsfield.

En principio, el ex One Direction no había llegado solo, ya que se encontraba acompañado de su novia Katelyn “Kate” Cassidy, una influencer estadounidense de 25 años con la que inició una relación a finales de 2022. A pesar de que todavía no se conoció el motivo por el cual el británico habría extendido su viaje, se gestó un halo de misterio alrededor de dónde se encontraba la joven al momento de los hechos, puesto que la celebridad había compartido una foto juntos desde su cuenta de Snapchat. Fue la última publicación que llegaría a realizar antes de perder la vida.

A raíz de esta sospecha, se confirmó que la joven regresó a su país el lunes 14 y que la imagen que había subido el cantante a la red social no se trataba de una foto actual. De hecho, la imagen había sido publicada el 29 de agosto de 2023 por Kate en su perfil de Instagram el pasado. La fecha coincidiría con el cumpleaños número 30 del ex boy band.

En el último tiempo, Payne se volvió asiduo de utilizar Snapchat y se animó a compartir un poco más de su vida personal con los fans. Aunque solían tratarse de actividades e imágenes junto a su novia, el cantante mantuvo a rajatabla la decisión de no exponer su paternidad en las redes sociales. Pues era padre de Bear Payne, de 7 años, un hijo fruto de la relación que mantuvo con la cantante británica Cheryl Cole entre 2016 y 2018. Desde ese momento, ambos se enfocaron en solo compartir detalles de su vida profesional y es hasta el día de hoy que no se conocen fotos actuales del pequeño.

